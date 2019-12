Brutalni strażnicy złamali rękę kolarzowi. Był bez biletu w parku

Dlamini jest jednym z najzdolniejszych kolarzy z RPA. Występuje w południowoafrykańskiej grupie zawodowej NTT Pro Cycling (dawniej Dimension Data). W ubiegłym sezonie zadebiutował we Vuelta a Espana, w której zajął 107. miejsce. W piątek to wszystko nie miało jednak znaczenia dla strażników z Parku Narodowego Góry Stołowej.

Złamana kość ramienna

Dlamini został zatrzymany przez służby porządkowe rezerwatu przyrody w trakcie treningu. Okazało się, że nie opłacił biletu, upoważniającego do jazdy w jednej strefie - Silvermine. Strażnicy nie chcieli słuchać wyjaśnień. Postanowili aresztować kolarza i wepchnąć go do swojej furgonetki.



Ponieważ zawodnik nie chciał poddać się zatrzymaniu, jeden ze strażników rzucił go na bok samochodu, wykręcił mu rękę za plecami i gwałtownie szarpnął do góry. W ten sposób złamał kolarzowi kość ramienną powyżej łokcia. Następnie zwijający się z bólu sportowiec został wrzucony na tył samochodu. Całe zajście zostało zarejestrowane przez innego kolarza Donovana Le Coka, który także był straszony przez porządkowych.



"Duży starszy strażnik przekręcił ramię Nica, aż pękło. Było to wyraźnie słychać. Nic krzyczał: 'moje ramię jest złamane, moje ramię jest złamane'. Przestałem filmować, kiedy strażnicy wobec mnie także zaczęli być agresywni" - relacjonował autor nagrania.









Update pic.twitter.com/Wi4vnjVldW — Lawrence Lindeque (@larrymontana) December 27, 2019





"Przerażające"

Film z brutalną interwencją służb szybko obiegł internet, spotykając się z powszechnym potępieniem.



"Najwyraźniej Nicolas Dlamini został ranny. Przerażające" - napisał na Twitterze czterokrotny zwycięzca Tour de France Chris Froome z grupy Ineos.



"Nic na to nie zasłużył. Cóż za wstyd dla Parku Narodowego Góry Stołowej. Powinniście się wstydzić" - ocenił zajście kolega Dlaminiego z zespołu Daryl Impey.



"Nie ma uzasadnienia dla poziomu agresji wymierzonego w Dlaminiego" - skomentował z kolei Mark Cavendish, który od nowego sezonu będzie kolarzem Team Bahrain McLaren.

Procedury dyscyplinarne

Do całego zajścia odniosła się także grupa zawodnika, wydając specjalne oświadczenie skierowane do South African National Parks, w którego skład wchodzi wspomniany park w Kapsztadzie.



"Wzywamy SANParks do natychmiastowego wszczęcia procedur dyscyplinarnych wobec zaangażowanych w całe zajście strażników" - napisano w liście otwartym. NTT Pro Cycling domaga się także publicznych przeprosin wobec Dlaminiego, a także wypracowania systemu postępowania, który poprawi relacje ze społecznością kolarską w Kapsztadzie.