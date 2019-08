Pędził na rowerze ponad 280 km/h. Już planuje przełamanie kolejnej bariery

45-letni Campbell rozpędził się dzięki pomocy potężnego Porsche Cayenne. Następnie, już o własnych siłach, jechał z prędkością 280,55 km/h po płycie lotniska Elvington w Północnym Yorkshire.

- Jestem podekscytowany i czuję dużą ulgę, cały zespół spisał się wspaniale - powiedział Neil Campbell. - Przygotowania trwały pięć lat, a rekord był ich zwieńczeniem.

Brytyjczyk na co dzień pracuje jako architekt w hrabstwie Essex. Rekord prędkości wśród mężczyzn ustanowił na specjalnie zbudowanym rowerze o wartości 15 tysięcy funtów, którego projekt bazował na działaniu tandemu.

W osiągnięciu takiego rezultatu pomogła mu także kurtyna doczepiona z tyłu samochodu, dzięki której zniwelowano opór powietrza.

Pięcioletnie przygotowania na ostatniej prostej stanęły pod znakiem zapytania. Podczas próby generalnej niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiły uzyskanie odpowiedniej prędkości. Na szczęście dzień później pogoda wyraźnie się poprawiła, a tylny wiatr nawet pomógł osiągnąć zamierzony rezultat.



Następna bariera

Campbell zapowiedział już, że w przyszłym roku powalczy o przełamanie kolejnej bariery. Jego celem jest rekord świata należący do Amerykanki Denise Mueller-Korenek (296,010 km/h) uzyskany na słonej równinie Bonneville, w stanie Utah. Jak sam przyznał, rozwinięcie takiej prędkości na Elvington było niemożliwe z uwagi na zbyt krótki tor. Ambitny plan Brytyjczyka zakłada rozpędzenie się do ponad 350 km/h.