Chwile grozy w Pruszkowie. Drummond upadła i straciła przytomność

Stan 20-latki sprawił, że sędziowie zdecydowali się na chwilowe przerwanie rywalizacji. Nowozelandka przez jakiś czas była nieprzytomna, po czym tor opuściła na noszach.

W czwartek Drummond wywalczyła brązowy medal w drużynowym wyścigu na dochodzenie. Tym samym powtórzyła wyczyn z mistrzostw świata w 2017 roku, gdy wraz z koleżankami z reprezentacji Nowej Zelandii także zajęła trzecie miejsce.

Bronze medal in the team pursuit at #Pruszkow2019 Track Worlds. Grateful for the opportunity to race the final and ride a personal best time and contribute to a medal. Very proud of the team and how far we have all come this season. Very special to share with the girls. pic.twitter.com/addgHQpP2Z — Michaela Drummond (@Micky_Drummond) 1 March 2019

Triumf Holenderek

Złoto w madisonie wywalczyły Holenderki, kończąc rywalizację przed Australijkami i Dunkami. Polki zajęły ósmą lokatę.