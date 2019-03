Polak walczył do końca. Medal odjechał na ostatnim okrążeniu

Niewiele zabrakło Wojciechowi Pszczolarskiemu w zdobyciu brązowego medalu mistrzostw świata w wyścigu punktowym. Polak zdobył tyle samo punktów co trzeci Irlandczyk Mark Downey, ale na ostatnim finiszu zajął od niego gorszą pozycję i ukończył rywalizację na 4. pozycji. Wygrał Holender Jan Willem van Schip. MŚ w Pruszkowie na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W piątek poza konkurencją był Jan Willem van Schip. Holender wygrał sześć z 16 lotnych premii i w pełni zasłużenie sięgnął po złoto (104 pkt). Za jego plecami finiszował Hiszpan Sebastian Mora Vedri (76).

Medal dla Irlandii

To, co najciekawsze dla polskich kibiców, działo się za plecami mistrza i wicemistrza.

Do końca pozostawało ledwie kilka kółek, punktowane tylko jedno - ostatnie. Pszczolarski oraz Mark Downey mieli po 67 pkt. O tym, kto sięgnie po brązowy medal, zdecydować miał finisz, na którym czekała podwójna premia punktowa.

Ani Polak, ani Irlandczyk w czołówce nie dojechali, dorobku nie powiększyli, ale z krążka cieszy się Downey. Powód? Rywal Pszczolarskiego ostatnie kółko zakończył na piątym, a on sam na 12. miejscu. Medal odjechał niemal na ostatniej prostej.

Czwarte miejsce Pszczolarskiego, który dwukrotnie był mistrzem Europy w tej konkurencji, jest najlepszym wynikiem reprezentacji Polski w trwających mistrzostwach.

WYŚCIG PUNKTOWY

DYSTANS: 160 okrążeń (mężczyźni) lub 100 okrążeń (kobiety)

Ta konkurencja przypomina nieco zasadami wyścigi samochodów NASCAR. Grupa zawodników rusza z tego samego miejsca, by przejechać 40 kilometrów. Po każdych dziesięciu kółkach następuje punktowany finisz. Punktują czterej pierwsi zawodnicy:





1 miejsce: 5 punktów,

2 miejsce: 3 punkty,

3 miejsce: 2 punkty,

4 miejsce: 1 punkt.

Potem grupa znów jedzie spokojniej aż do następnego finiszu.

To jednak nie wszystko. Zawodnik, który oderwie się od peletonu i zdubluje go, nadrabia nad grupą całe okrążenie. - Gdy dasz dubla, zarabiasz dodatkowe 20 punktów. Gdy zostajesz zdublowany, tracisz tyle samo - opisywał w rozmowie z eurosport.pl Szymon Sajnok, polski mistrz świata sprzed roku.

Wyścig punktowy może się wydać nieco chaotyczny dla postronnego obserwatora, ale tak naprawdę o zwycięstwie znów decyduje taktyka. Faworyci starają się cały czas pilnować najgroźniejszych rywali. Słabszemu zawodnikowi mogą pozwolić na zdobycie punktów, nie ruszą za nim w pogoń, nawet gdy dubluje grupę, by nie tracić sił. Ale bezpośredniemu konkurentowi nie można odpuścić.

Ostatnie okrążenie punktowane jest podwójnie:

1 miejsce - 10 punktów,

2 miejsce - 8 punktów,

3 miejsce - 6 punktów,

4 miejsce - 2 punkty,

Wygrywa ten zawodnik, który zbierze najwięcej punktów.