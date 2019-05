Miał taką przewagę, że zaczął się opalać tuż przed metą. Brak szacunku czy dobry żart?

16-letni Duńczyk to jeden z najbardziej obiecujących zawodników młodego pokolenia. W swoim kraju wygrywał trzy ostatnie edycje mistrzostw juniorów. Teraz wystartował w Belgii, w młodzieżowej edycji wyścigu E3 Harelbeke.

Dominował od samego początku. Przez godzinę, przez ponad 50 kilometrów, samotnie uciekał rywalom w górach. Przewagę utrzymał do samego finiszu. Drugiego zawodnika w stawce wyprzedzał na ostatnich metrach o ponad minutę. Mógł sobie pozwolić na wszystko. Tak też zrobił.

Tuż przed metą zszedł z roweru, położył się na asfalcie, założył ręce na kark i zaczął udawać, że się opala. Gdy już wstał, przekroczył metę, trzymając rower nad głową. Wtedy jeszcze nie wiedział, że swoim zachowaniem wywoła niemałe zamieszanie.



Andresen Tobias Lund winner of E3 for juniors @E3BinckClassic@StadHarelbekepic.twitter.com/TALRMVJwqJ — Alex Vandevyver (@VandevyverAlex) 27 kwietnia 2019

Nagranie szybko rozprzestrzeniło się w sieci, a on kilka godzin po wyścigu zaczął otrzymywać wiadomości. Sposób, w jaki celebrował wygraną, wielu osobom nie przypadł do gustu. Sam przyznał, że wśród kierowanych w jego stronę zarzutów najczęściej przewijały się te o "arogancji" i "lekceważeniu" rywali.

- Pisali mi, że nie szanuję innych, nie powinienem należeć do zespołu. Ale zaznaczam: nie zrobiłem tego, bo kimś gardzę - wyjaśnił. - Szanuję każdego mojego przeciwnika, nie uważam się za lepszego od nich. Pomyślałem, że to będzie zabawne. Po prostu. Chciałem być oryginalny, zrobić coś, co będzie odbiegało od zwykłego okazywania radości, które możemy oglądać w każdy weekend - tłumaczył się.

Rywali gest Andresena podzielił. Najbardziej poruszony wydawał się być drugi na mecie Leo Hayter.

- Zobaczyłem to dopiero wieczorem, kiedy wracałem z wyścigu, więc nie miałem z nim okazji o tym porozmawiać. Szczerze - to nie było fajne. Ja w ten sposób bym tego nie celebrował. To brak szacunku dla reszty kolarzy. Byłem drugi, więc może wziąłem to tak do siebie. Z drugiej strony prawda jest taka, że wygrał z ogromną przewagą - przyznał Brytyjczyk.





"Mógł zrobić, co mu się podoba"

Inni kolarze byli dla Andresena bardziej wyrozumiali. Francuscy kolarze odebrali nawet gest jako przejaw poczucia humoru.

- Biorąc pod uwagę wynik, mógł zrobić, co mu się podoba. "Wykosił" nas. Przez 60 kilometrów jechał sam. Widziałem, że wiele ludzi mówi o lekceważeniu innych, ale mnie to nie rusza. Myślę, że to było nawet oryginalne - przyznał piąty na mecie Francuz Axel Huens. W podobnym tonie wypowiedział się jego rodak Baptiste Mopty (21. miejsce). - Najpierw się uśmiechnąłem. Sam bym tego nie zrobił, ale nie mam mu tego za złe - oświadczył.

"To była lekcja"

Na dwa obozy podzielili się też kibice. Jedni stają w obronie kolarza, inni go potępiają.

Niektóre ich komentarze przytacza dziennik "Daily Mail".

"Mam nadzieję, że takie zachowanie nie stanie się popularne. Młode pokolenie tak naprawdę nie wie nic o szacunku i wartościach sportowych". "Może trochę pokory i klasy, kolego" - czytamy na stronie serwisu.



"Jest młody, po prostu dobrze się bawi i cieszy chwilą. To żaden przejaw arogancji". "Pamiętajcie, że jest dzieckiem. Wątpię, by wiedział, jakie znaczenie mają jego działania. To była dla niego lekcja. Trudna. Zobaczymy, co teraz z nią zrobi" - zauważono.