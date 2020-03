Medal odjechał Rudykowi. Polska skończyła mistrzostwa świata ze skromnym dorobkiem

Koszmarny wypadek polskiej kolarki. Rywalka najechała jej na głowę Mrożące krew w... czytaj dalej » Z czterech niedzielnych wyścigów Rudyk nie wygrał żadnego. W półfinale uległ Hooglandowi 0:2, a później w takim samym stosunku Awangowi.

- Cóż, rywale byli lepsi. Holendrzy są w ogóle poza zasięgiem, natomiast Awang również był szybszy, choć moim zdaniem w pierwszym wyścigu nie pojechał czysto. Był kontakt między nami, ale sędziowie uznali, że nie miało to wpływu na wynik – powiedział Rudyk.

- Masa pracy przede mną. Do igrzysk pozostało już tylko pięć miesięcy. Przez tydzień odpocznę psychicznie od roweru i z powrotem wezmę się do roboty – dodał.

Tymczasem w finale sprintu triumfował Holender Harrie Lavreysen, który pokonał swojego rodaka Jeffreya Hooglanda 2:0. Obaj kolarze spotkali się ze sobą w wyścigu o złoto również przed rokiem i wówczas także zwyciężył Lavreysen.

Awans na igrzyska

Powody do zadowolenia mieli za to w niedzielę Daniel Staniszewski i Wojciech Pszczolarski, którzy przypieczętowali kwalifikację olimpijską w wyścigu amerykańskim (madison). To powracająca do programu igrzysk konkurencja na najdłuższym torowym dystansie (50 km, czyli 200 okrążeń toru), w której startują dwuosobowe zespoły. Zawodnicy przeprowadzają zmiany, chwytając się za ręce i wypychając jeden drugiego. Mogą zdobywać punkty na 20 premiowanych rundach i za nadrobienie okrążenia.

Zwyciężyli zdecydowanie Duńczycy Lasse Norman Hansen i Michael Morkov, którzy jako jedyni zdublowali rywali. Morkov przyleciał na mistrzostwa bezpośrednio z przerwanego z powodu koronawirusa wyścigu UAE Tour w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W hotelu w Berlinie był poddany kwarantannie, przeszedł specjalistyczne testy i ostatecznie został dopuszczony do startu.

Polacy zajęli 12. miejsce z dorobkiem dwóch punktów, zdobytych na 160. okrążeniu. Z czterech zagrażających im drużyn w rywalizacji o paszporty do Tokio wyprzedzili trzy – Austriaków, Portugalczyków i reprezentantów Hongkongu. Około półmetka Pszczolarski miał upadek, ale po szybkiej zmianie roweru wrócił na tor.

- Przewróciłem się z powodu pękniętej gumy. Szczerze mówiąc nie jestem zadowolony z tego startu. Chcieliśmy powtórzyć wynik z mistrzostw świata w Pruszkowie, gdzie zajęliśmy ósme miejsce. Z drugiej strony trzeba się cieszyć z awansu do igrzysk – skomentował Pszczolarski.

Odległe miejsca Polek

W konkurencjach kobiet ostatnie tęczowe koszulki wywalczyły Niemka Emma Hinze w keirinie oraz Brytyjka Elinor Barker w wyścigu punktowym.



Keirin

Sprint

Team Sprint



Słabo wypadły Polki. Urszula Łoś nie przebrnęła pierwszej rundy keirinu, a Wiktoria Pikulik zajęła 20. miejsce w wyścigu punktowym.

Mistrzostwa stały pod znakiem dominacji Holendrów i Niemców, którzy wygrali 10 z 20 konkurencji. Dorobek Pomarańczowych to 6 złotych, 2 srebrne i jeden brązowy. Gospodarze wywalczyli 4 złote, 1 srebrny i 3 brązowe. Kolejne miejsca w klasyfikacji medalowej zajęły USA (2-3-0) i Dania (2-0-0).

Niedzielne starty nie były udane dla Polaków, ale ogólny bilans ich występu w Berlinie jest korzystny. Wywalczyli wszystkie możliwe kwalifikacje olimpijskie i w Tokio wystąpią w 10 z 12 konkurencji. Zabraknie ich tylko w wyścigu drużynowym na 4 km na dochodzenie kobiet i mężczyzn, ale szanse startu w igrzyskach pogrzebali już wcześniej.

Jedyny medal – brązowy – zdobyła Daria Pikulik w olimpijskiej konkurencji omnium. Oprócz Rudyka tuż za podium uplasował się Pszczolarski w wyścigu punktowym.

Następne mistrzostwa świata w kolarstwie torowym odbędą się dopiero w październiku 2021 roku w stolicy Turkmenistanu - Aszchabadzie.

Wyniki:

MĘŻCZYŹNI

sprint:

finał

Harrie Lavreysen (Holandia) – Jeffrey Hoogland (Holandia) 2:0

o brąz

Azizulhasni Awang (Malezja) - Mateusz Rudyk (Polska) 2:0

madison:

1. Dania (Lasse Norman Hansen, Michael Morkov) 62 pkt

2. Nowa Zelandia (Campbell Stewart, Aaron Gate) 33

3. Niemcy (Roger Kluge, Theo Reinhardt) 32

...

12. Polska (Daniel Staniszewski, Wojciech Pszczolarski) 2

KOBIETY



keirin:

1. Emma Hinze (Niemcy)

2. Lee Hyejin (Korea Płd.)

3. Stephanie Morton (Australia)

...

19. Urszula Łoś (Polska)

wyścig punktowy:

1. Elinor Barker (Wielka Brytania) 50 pkt

2. Jennifer Valente (USA) 34

3. Anita Stenberg (Norwegia) 33

...

20. Wiktoria Pikulik (Polska) 0