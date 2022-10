"Coś musimy z tym zrobić". Podarowały lepszy sprzęt najsłabszej drużynie mistrzostw

Polacy awansowali do 1. rundy sprintu drużynowego w MŚ w kolarstwie torowym. Kolarstwo torowe na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Niełatwo zacząć wyścig w mistrzostwach świata. Plaga falstartów na torze olimpijskim Na welodromie w... czytaj dalej » Reprezentacja Nigerii zadebiutowała w torowych mistrzostwach świata przed rokiem, na welodromie w Roubaix. To tam po raz pierwszy ich niemieckie rywalki zwróciły uwagę, że chociaż Nigeryjkom nie brakuje zapału i determinacji, to pod względem posiadanego sprzętu pozostają daleko w tyle za innymi reprezentacjami.

Ogromne różnice w sprzęcie

Tym, co najbardziej rzucało się w oczy, były rowery do jazdy w wyścigu pościgowym. O ile zdecydowana większość zespołów startowała na specjalnie w tym celu zaprojektowanych maszynach, kosztujących często po kilkadziesiąt tysięcy euro, o tyle zawodniczki z Afryki zmuszone były do rywalizacji na standardowym sprzęcie, który wykorzystywały w różnych konkurencjach.

- Coś musimy z tym zrobić - powiedziała wówczas Brausse i wraz z koleżankami wpadły na pomysł, że zorganizują nigeryjskim koleżankom przynajmniej odpowiednie aerodynamiczne kierownice. I rozpoczęły poszukiwania sprzętu.

Niemki planowały zrealizować swój pomysł jeszcze przed rozpoczęciem rywalizacji na podparyskim torze w Saint-Quentin-en-Yvelines, ale zawodniczki z Nigerii dotarły na tor zbyt późno, by cała akcja się udała. Prezent od niemieckich koleżanek otrzymały więc dopiero po kwalifikacjach, w których zajęły ostatnie miejsce, z ponad minutą i 13 sekundami straty do Włoszek.

Wielka radość nigeryjskich kolarek

"Słowa nie są w stanie wyrazić naszej wdzięczności" - napisała na Instagramie Takawalt Yekeen, dziękując niemieckim zawodniczkom za podarowany sprzęt. "Nasz rozwój to proces stopniowy. Dziękujemy za zaufanie i za to, że wspieracie nas w tym procesie. Jesteście dla nas inspiracją i bardzo wam kibicujemy" - dodała.



Nigeryjskie kolarki, oprócz walki w drużynowym wyścigu na dochodzenie, próbowały swoich sił również w drużynowym sprincie, wyścigu eliminacyjnym. W sobotę jedna z nich stanie również na starcie wyścigu na czas na 500 m.

Mistrzyniami świata w wyścigu drużynowym na dochodzenie zostały Włoszki. Niemieckie kolarki zostały ostatecznie sklasyfikowane na 6. miejscu. Polki w składzie: Karolina Karasiewicz, Daria Pikulik, Karolina Kumięga i Wiktoria Pikulik, ukończyły rywalizację na 11. miejscu.

Mistrzostwa świata w kolarstwie torowym będą trwały do niedzieli.

