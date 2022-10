Rudyk ponownie w czwórce najlepszych sprinterów globu. Będzie walczył o brązowy medal MŚ

Polacy awansowali do 1. rundy sprintu drużynowego w MŚ w kolarstwie torowym. Kolarstwo torowe na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Polacy awansowali do 1. rundy sprintu drużynowego w MŚ w...

Polacy awansowali do 1. rundy sprintu drużynowego w MŚ w...

Podczas rywalizacji w wyścigu eliminacyjnym kobiet w mistrzostwach świata w kolarstwie torowym doszło do dość niebezpiecznej kraksy. Zobacz ten moment. Mistrzostwa świata w kolarstwie torowym na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Przejazd Nigeryjek w kwalifikacjach do sprintu drużynowego

Przejazd Nigeryjek w kwalifikacjach do sprintu drużynowego

Rudyk awansował do półfinału sprintu na MŚ w kolarstwie torowym

Rudyk awansował do półfinału sprintu na MŚ w kolarstwie torowym

Mistrzostwa świata w kolarstwie torowym na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

Wiele ataków Polaka, tylko jeden udany. Wystarczyło na ósme miejsce w mistrzostwach świata Wojciech... czytaj dalej » Po nieudanym starcie na igrzyskach olimpijskich w Tokio, 27-letni Rudyk przypomniał w sobotę, że należy do najlepszych sprinterów świata.

Brązowy medalista MŚ w Pruszkowie (2019) w eliminacjach sprintu - na 200 metrów ze startu lotnego - zbliżył się do własnego rekordu Polski, uzyskując czwarty czas 9,456 s, co dało mu bezpośredni awans do 1/8 finału.

Na tym etapie pokonał w jednym wyścigu Niemca Stefana Boettichera, a w ćwierćfinale wygrał 2:1 z reprezentantem Surinamu Jairem Tjon En Fa. W trzecim wyścigu rywal przewrócił się po minimalnym kontakcie z łokciem Rudyka i sędziowie podjęli decyzję o powtórce. Po krótkiej przerwie obaj ponownie wystartowali, a Polak nie dał szans zawodnikowi z Ameryki Południowej.

Utytułowany Holender nie do pokonania

W półfinale polski sprinter trafił na Lavreysena, uważanego za największego z faworytów do trzeciej z rzędu obrony mistrzowskiego tytułu. Holender swoje niepodzielne panowanie w konkurencji rozpoczął trzy lata temu w Pruszkowie. Od tamtej pory Holenderski kolarz sięgał zakładał tęczową koszulkę mistrza świata jeszcze dwukrotnie, dokładając do tego tytuły w sprincie drużynowym i w keirinie. W tej ostatniej konkurencji triumfował również w czwartek na welodromie w Saint-Quentin-en-Yvelines pod Paryżem.

Źródło: Getty Images Mateusz Rudyk będzie walczył o brązowy medal mistrzostw świata

Półfinałowa rozgrywka była w istocie powtórką rywalizacji w Pruszkowie. Holender po raz kolejny udowodnił, że w rywalizacji jeden na jednego nie ma sobie równych. Pewnie pokonał Rudyka w pierwszym półfinałowym wyścigu i obronił się przed atakami Polaka w rewanżowej rundzie.

Oglądasz Wideo: Eurosport Rudyk przegrał z Lavreysenem w półfinale sprintu w MŚ w kolarstwie torowym

Rudykowi pozostaje walka o drugi w karierze brązowy medal mistrzostw świata. Jego rywalem będzie, znów podobnie jak przed trzema laty w Pruszkowie, Glaetzer.

Lavreysen o czwarty tytuł mistrza świata będzie walczył w finale A z innym australijskim kolarzem Matthew Richardsonem.

Finały zaplanowano na niedzielę po godzinie 14.

Transmisja w Eurosporcie 1 i w Eurosporcie Extra w Playerze.