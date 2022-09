Coraz mniej argumentów na obronę van der Poela. "Popełniłem błąd"

Oto co miał do powiedzenia niespodziewany triumfator rywalizacji w czasówce.

Van der Poel uznany za winnego i ukarany. Wraca do domu, ale sprawa może mieć ciąg dalszy Mathieu van der... czytaj dalej » Nie milkną echa niedzielnego zamieszania z van der Poelem w roli głównej. Holenderski kolarz wycofał się z walki o mistrzostwo świata po tym, jak w poprzedzającą wyścig noc został zatrzymany przez policję za poturbowanie dwóch nastolatek, dobijających się do jego hotelowego pokoju. W miarę jak na światło dzienne wychodzą kolejne szczegóły zdarzenia, wyjaśnienie zachowania kolarza staje się coraz trudniejsze.

Ukarany po feralnym zajściu

Początkowo wiadomo było tylko tyle, że dwie nastoletnie dziewczyny uporczywie zakłócały spokój zawodnika, pukając w drzwi jego hotelowego pokoju. Zirytowany tym zachowaniem kolarz w pewnej chwili miał złapać jedną z nich, a drugą popchnąć na ścianę. Po tym zajściu wezwano policję, która zatrzymała Holendra i zabrała na przesłuchanie. Został wypuszczony dopiero około czwartej nad ranem. Stanął na starcie wyścigu, ale wycofał się po przejechaniu pierwszej z dwunastu rund.

W poniedziałek stanął przed australijskim sądem, który skazał go na 1500 dolarów grzywny, zwrócił paszport i pozwolił wrócić do kraju. Wymierzając van der Poelowi karę sędzia argumentował, że zawodnik powinien zadzwonić po ochronę, zamiast wymierzać sprawiedliwość na własną rękę.

Początkowo australijskie media informowały, że prawnik kolarza zapowiedział apelację od wyroku, ale według innych doniesień kolarz miał się przyznać do winy. To oznacza, że jako osoba skazana nie może wjechać do Australii przez najbliższe trzy lata.

Kolarz przyznaje się do błędu

W poniedziałek wieczorem niektóre media w Holandii otrzymały fragmenty filmów nagranych przez nastolatki. Wynika z nich, że całe zajście było wynikiem popularnej zabawy w "pukaj i uciekaj". Nękany w ten sposób Holender w pewnej chwili zaczaił się za drzwiami i przy jednej z kolejnych prób zakłócenia jego spokoju wybiegł z pokoju. To wtedy miało dość do szarpaniny i słownej sprzeczki z rodzicami nastolatek. Z zapisu rozmowy wynika, że policję wezwała matka dziewczynek, widząc agresywne zachowanie van der Poela.

Po publikacji nagrań kolarz, który dotąd unikał komentowania całej sytuacji, zabrał głos, przyznając, że powinien sprawę rozwiązać w inny sposób.

- Popełniłem błąd - przyznał w rozmowie z dziennikiem "Het Nieuwsblad".

Zaprzeczył jednak doniesieniom o tym, że popchnął jedną z dziewczynek.

- Każdy, kto mnie zna, wie, że nigdy nikogo nie skrzywdziłem. Powstało wiele historii o popychaniu, ale to absolutna nieprawda - zapewnił.

Akcja przeciwko hotelowi

Niejako przypadkową "ofiarą" całego zamieszania stał się również hotel, w którym na czas mistrzostw zakwaterowana była kadra Holandii. Niderlandzcy kibice zorganizowali akcję, w ramach której masowo wystawiali należącemu do popularnej sieci obiektowi najniższe noty. Mieli pretensje o to, że obsługa hotelu i organizatorzy wydarzenia nie zadbali o należytą ochronę kolarzy.

Pojawiły się również spiskowe teorie, według których całe zajście miało być formą sabotażu, mającego na celu wykluczenie z rywalizacji van der Poela, uważanego za jednego z faworytów do tęczowej koszulki mistrza świata. Wydaje się to jednak bardzo mało prawdopodobne, ponieważ kolarz, zakwaterowany pierwotnie z reprezentacyjnym kolegą Janem Maasem, narzekając na przeziębienie i zbyt niską temperaturę w pokoju, poprosił o przeniesienie w inne miejsce. Poprzedzającą wyścig noc, w którą doszło do niefortunnego zdarzenia, spędzał pięć pięter wyżej niż reszta holenderskiej kadry, w pokoju zajmowanym razem ze swoją dziewczyną Roxanne.

Tytuł mistrza świata w wyścigu ze startu wspólnego wywalczył Belg Remco Evenepoel.

