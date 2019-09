Polscy czasowcy zgłaszają gotowość do walki. "Nogi dobrze się kręcą"

- Od początku widać, że Valverde czy Roglić są w bardzo mocni. Ja jestem obecnie na dobrej pozycji, więc nie muszę się martwić. Najważniejsze jest jednak to, by mieć dużo szczęścia i bezpiecznie dojechać do Madrytu - powiedział Rafał Majka (BORA-hansgrohe) przed 7. etapem Vuelta a Espana. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Victor de la Parte uczestniczył w dużej kraksie na 6. etapie Vuelta a Espana. Hiszpan złamał żebro i łopatkę, przez co musiał wycofać się z wyścigu. - To dla nas ogromna strata, bo on walczył o dobre miejsce w "generalce". Teraz musimy nałożyć większą presję na pozostałych kolarzy. To młoda grupa głodna sukcesów - powiedział dyrektor sportowy CCC Team Jackson Stewart.

Oto, co miał do powiedzenia "Maniek" jeżdżący w grupie Lotto Soudal po piątkowych zmaganiach w górach.

- To niesamowite uczucie. Jestem niezwykle szczęśliwy. Wiedziałem, że sprint jestem w stanie wygrać. To na pewno jeden z najlepszych dni w mojej karierze - przyznał na mecie 8. etapu Vuelta a Espana Nikias Arndt z Team Sunweb. Transmisje z Wyścigu Dookoła Hiszpanii w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Oto co do powiedzenia miał Paweł Poljański z grupy BORA-hansgrohe po 9. dniu rywalizacji na Vuelcie.

- Był to trudny etap, ale udało mi się przejechać go, najlepiej, jak potrafiłem. Po dziesięciu dniach Vuelty potrafiłem zdobyć się na duży wysiłek i pojechać na dobrym poziomie - powiedział na mecie jazdy indywidualnej na czas Patrick Bevin (CCC Team). Transmisje z Wyścigu Dookoła Hiszpanii w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- To był dla mnie dosyć ciężki sezon, ale udało się wrócić na właściwą ścieżkę, która doprowadzi mnie do mistrzostw świata - powiedział zadowolony z 2. miejsca w jeździe indywidualnej na czas podczas Vuelta a Espana, Patrick Bevin. Transmisje z Wyścigu Dookoła Hiszpanii w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Bevin: To był ciężki sezon, ale wróciłem do gry

Oto co kolarz grupy Lotto Soudal miał do powiedzenia przed 11. dniem rywalizacji na Vuelta a Espana.

Oto co do powiedzenia miał zawodnik grupy CCC po sobotnich zmaganiach.

Oto co miał do powiedzenia kolarz grupy BORA-hansgrohe po niedzielnych zmaganiach na trasie Vuelta a Espana.

Nathan van Hooydonck: To imponujące, co zrobił Quintana

Best of Vuelta: Analiza etapów 1-6

Best of Vuelta: Analiza etapów 7-12

To będzie najdłuższa indywidualna czasówka od 12 miesięcy, gdy kolarze rywalizowali podczas mistrzostw świata w Innsbrucku. Początek pofałdowanej trasy (684 m przewyższenia) powinien być dość szybki, choć po kilkunastu kilometrach zawodników wyhamuje stromy podjazd w Masham. Zupełnie płasko nie będzie ani przez chwilę, choć druga część dystansu pozbawiona już będzie takich wzniesień.

Źródło: worlds.yorkshire.com Trasa indywidualnej jazdy na czas elity mistrzostw świata w Yorkshire

Niezwykle ważne będzie szybkie złapanie tam odpowiedniego rytmu, szczególnie, że już od startu może pojawić się boczny wiatr. W tych warunkach trzeba będzie odpowiednio rozłożyć siły, by nie zabrakło ich na końcowych hopkach.

Z taką konfiguracją trasy dobrze poradzić sobie mogą wysocy Bodnar i Gradek. Pięciokrotny mistrz Polski (2012, 2013, 2016, 2018, 2019) w tej specjalizacji ma już na swoim koncie czwarte miejsce w czasówce mistrzostw świata (2016), a także etapowy triumf w Tour de France (2017). Choć w tym sezonie opuścił wszystkie Wielkie Toury, wierzy, że stać go na udany występ w Yorkshire.

"W porównaniu z początkiem wyścigu Okolo Slovenska (18-21 września) czuję, że moja dyspozycja jest coraz lepsza i mam nadzieję, że to dobry prognostyk przed mistrzostwami świata" – napisał w mediach społecznościowych Bodnar dzień przed wylotem do Wielkiej Brytanii.

Na Słowacji pierwszego dnia co prawda rozegrano czasówkę, ale na dystansie zaledwie 7,4 km. Bodnar zajął w niej 12. miejsce, tracąc 25 sekund do triumfatora Stefana Kuenga. Świetnie spisał się Gradek, tracąc dziesięć sekund do Kuenga, siedem do Yvesa Lampaerta i dwie do Boba Jungelsa. To dało wicemistrzowi Polski w jeździe na czas czwartą lokatę i pomogło w zajęciu identycznej pozycji w klasyfikacji końcowej.

- Jestem zadowolony z tego, jaką prezentuję formę. Nogi dobrze się kręcą i widać, że wykonane treningi przynoszą owoce. Teraz trzeba złapać oddech, trochę odpocząć i w środę, na czasówkę mistrzostw świata powinienem być gotowy – zapowiedział Gradek.



First ride in Polish colors on the roads of Yorkshire @Yorkshire2019pic.twitter.com/sKy9nC2oQL — Maciej Bodnar (@maciejbodnar) 23 września 2019





Długa lista nieobecnych

Wielkim nieobecnym w reprezentacji Polski jest oczywiście Michał Kwiatkowski, który na wymagającej trasie mistrzostw świata w Innsbrucku był czwarty. Nie będzie on jednak jedynym nieobecnym.

Mistrzostwa świata bez Kwiatkowskiego. "Zbyt wielki szacunek do tych barw" Reprezentacja... czytaj dalej » W Yorkshire zabraknie też triumfatora z 2017 roku Toma Dumoulina (Holandia), brązowego medalisty mistrzostw globu i igrzysk olimpijskich Chrisa Froome'a (Wielka Brytania), a także świetnego czasowca Gerainta Thomasa (Wielka Brytania). Z kolei broniący tytułu Rohan Dennis (Australia) nie startował do czasu Tour de France i jego obecna dyspozycja jest wielką niewiadomą.

W tej sytuacji to roli faworyta urósł Słoweniec Primoz Roglic, srebrny medalista mistrzostw z 2017 roku. Oprócz niego liczyć powinna się czołowa trójka czasówki z Okolo Slovenska, a także Belgowie Victor Campenaerts i Remco Evenepoel, Niemiec Tony Martin, Amerykanin Chad Haga, Włoch Edoardo Affini czy Nowozelandczyk Patrick Bevin.

Relacja na żywo z indywidualnej jazdy na czas w Eurosporcie 1 i usłudze Eurosport Player w środę od godziny 14:00.