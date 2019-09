Jeden jak wodolot, drugi w gigantycznej kałuży. Wypadki na trasie czasówki

Jazda indywidualna na czas do lat 23 na MŚ w Yorkshire odbywała się w ekstremalnych warunkach.

Reprezentant Węgier, a na co dzień zawodnik grupy CCC Attila Valter miał problemy podczas jazdy indywidualnej na czas U23 podczas MŚ w Yorkshire.

O szczęściu w nieszczęściu może mówić reprezentant Węgier Attila Valter. Zawodnik grupy CCC jechał z wielką szybkością, kiedy przydarzył mu się upadek. Miał szczęście, że nie stało mu się nic poważnego.

Wybronił się cudem

Od oglądania wywrotki Valtera jeżą się włosy na głowie. Pędzący z góry Węgier podskoczył na nierówności i stracił panowanie nad rowerem. Przez kilka sekund walczył, aby nie uderzyć z impetem o asfalt lub w krawężnik. Ostatecznie upadł na bok, po czym kilkadziesiąt metrów sunął w dół po wodzie. Nie mógł zahamować. Wyglądał jak wodolot. Aż dziw bierze, że jakimś cudem udało mu się wybronić z tej bardzo niebezpiecznej sytuacji.

Rower Valtera nie nadawał się do ścigania. Po chwili wsiadł na drugi, ale jechał poobijany i nie miał już szans na dobry wynik. Zajął 54. miejsce, ze stratą 5:39.77 do zwycięzcy.

Oglądaj Wideo: Eurosport Jak wodolot! Wypadek węgierskiego kolarza na młodzieżowej czasówce

Opił się wody

We wtorek pecha miał też Johan Price-Pejtersen. Duński kolarz wjechał w tak wielką kałużę, że przypominała jezioro. Nieszczęśnik nie zdołał już z niej wyjechać. Zaliczył spektakularną wywrotkę do wody, której chyba nawet przy okazji się opił. Po tej przygodzie zajął ostatnie miejsce w gronie zawodników, którzy dojechali do mety. Jego strata była kolosalna - 11 minut i 34 sekundy.

Oglądaj Wideo: Eurosport Jezioro na trasie czasówki na MŚ

Jazdę indywidualną na czas do lat 23 wygrał jego rodak - Mikkel Bjerg. Duńczyk po raz trzeci z rzędu zdobył tytuł mistrza świata w tej specjalności. Wyprzedził o blisko pół minuty Amerykanów Iana Garrisona i Brandona McNulty'ego.



Z kolei Polak Filip Maciejuk, brązowy medalista MŚ z Bergen (2017) w kategorii juniorów, zajął 30. miejsce ze stratą blisko trzech minut do zwycięzcy.



We wtorek o medale w jeździe indywidualnej na czas będą jeszcze walczyć kobiety, a wśród nich Anna Plichta.