Znów był najszybszy. Rohan Dennis obronił tytuł mistrza świata

Jazda indywidualna na czas jak zawsze była jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń podczas kolarskiego mundialu. Zawodnicy startujący we wschodniej Anglii mieli do pokonania trasę liczącą 54 km z Northallerton do Harrogate.



Na starcie środowej "czasówki" pojawiło się dwóch polskich kolarzy. Biało-czerwone barwy reprezentowali Maciej Bodnar i Kamil Gradek, który ostatnio jest w świetnej formie. Udowodnił to podczas niedawnej jazdy na czas w Tour of Slovakia, gdzie zajął czwarte miejsce.

Gwiazd nie zabrakło

Nie zabrakło również wielkich faworytów. Teoretycznie największe szanse na zwycięstwo mieli Słoweniec PrimożRoglić i Australijczyk Rohan Dennis. Roglić to zwycięzca ostatniej hiszpańskiej Vuelty. Kilka tygodni temu udowodnił, że jazda na czas to jedna z jego specjalności, wygrał 10. etap. Z kolei Dennis w tej konkurencji przed rokiem sięgnął po złoto mistrzostw świata, które odbywały się w austriackim Innsbrucku.



Jeśli chodzi o Biało-Czerwonych, to pierwszy na trasę wyruszył Kamil Gradek. Polak osiągnął czas 1:09:17.55 i przez pewien czas był nawet liderem zmagań. Długo na tej pozycji jednak nie pozostał, a ostatecznie zakończył rywalizację na 23. miejscu. Maciej Bodnar spisał się nieco lepiej i zajął 20. lokatę.

Dennis potwierdził prym

Fantastycznie zaprezentował się Remco Evenepoel. Dla 19-letniego Belga ten sezon jest pierwszym w gronie zawodowców. W sierpniu w wielkim stylu wygrał kolarski klasyk najwyższej kategorii Clasica San Sebastian. W tym miesiącu został mistrzem Europy w jeździe indywidualnej na czas. W środę jechał świetnie. Linię mety przekroczył z czasem 1:06:14.28 i przez kilka minut był liderem. Na pierwsze mistrzostwo świata w gronie seniorów będzie musiał jeszcze poczekać.

Wszystko przez Dennisa. 29-latek już od samego początku wypracował sobie sporą przewagę, deklasując rywali. Australijczyk obronił tym samym tytuł sprzed roku. Wyprzedził Evenepoela o minutę i trzy sekundy. Młody Belg może być jednak z siebie niezwykle dumny, bo został najmłodszym medalistą kolarskiego mundialu w historii. Brąz powędrował do Filippo Ganny z Włoch.

PrimożRoglić kompletnie nie wytrzymał trudów trasy - był 12.

Transmisje z mistrzostw świata w kolarstwie można oglądać na antenach Eurosportu.

Wyniki jazdy indywidualnej na czas:



1. Rohan Dennis (Australia) 1:05.05.35

2. Remco Evenepoel (Belgia) +1:08.93

3. Filippo Ganna (Włochy) +1:55.00

4. Patrick Bevin (Australia) +1:57.16

5. Alex Dowsett (Wielka Brytania) +2:01.77

6. Lawson Craddock (USA) +2:07.27

...20. Maciej Bodnar (Polska) +4:00.31

...23. Kamil Gradek (Polska) +4:12.20