Pierwszy dzień mistrzostw i pierwszy medal dla Polski. Daria Pikulik nie zawiodła

Mistrzostwa Europy w kolarstwie torowym oglądaj w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze

Pikulik przyspieszyła na trzy okrążenia przed końcem. Największe zagrożenie stanowiła dla niej Holenderka Maike van der Duin. Jednak to Polka była górą i najlepiej finiszowała z peletonu.

Źródło: Eurosport Daria Pikulik zdobyła brązowy medal

Bandyci surowo ukarani za napad na Cavendisha i jego rodzinę Głośna sprawa... czytaj dalej » Na 9 okrążeń przed metą zaatakowały Portugalka Maria Martins i Hiszpanka Eukene Larrarte Artega. Do samego końca toczyła się ich rywalizacja o zwycięstwo, które ostatecznie padło łupem pierwszej z wymienionych.

Pierwszy medal

- Będziemy sobie gdybać, co by było, gdyby te dwie nie odjechały. Może byłoby złoto? Jednak nie ma co gdybać, jest brąz, jest pierwszy medal dla reprezentacji Polski na tych mistrzostwach – powiedział na antenie Eurosportu 1 komentujący zawody Adam Probosz.



Brąz Pikulik to jedyny polski medal pierwszego dnia mistrzostw Europy. 26-letnia zawodniczka, pochodząca ze Skarżyska-Kamiennej, ma bardzo udany początek sezonu. W styczniu w Australii wygrała pierwszy etap wyścigu szosowego najwyższej kategorii Santos Tour Down Under.

W scratchu rywalizowało 19 zawodniczek. Do przejechania miały 40 okrążeń.

Oglądasz Wideo: Eurosport ME w kolarstwie torowym. Brązowy medal Darii Pikulik w scratchu

To piąty medal mistrzostw Europy w karierze Pikulik, a czwarty brązowy. W kolekcji ma też srebro w wyścigu drużynowym w 2016 roku. Największy sukces na torze odniosła w 2020 roku w Berlinie, gdzie sięgnęła po brąz mistrzostw świata w omnium.

Oglądasz Wideo: Eurosport ME w kolarstwie torowym. Daria Pikulik odbiera brązowy medal w scratchu

W sprincie drużynowym Marlena Karwacka, Urszula Łoś i Nikola Sibiak zajęły piąte miejsce, podobnie jak Maciej Bielecki, Mateusz Rudyk i Patryk Rajkowski. Bliżej strefy medalowej byli panowie, którzy w eliminacjach uzyskali czwarty czas (43,879), ale w pierwszej rundzie pojechali trochę wolniej (43,970) i minimalnie przegrali z piątymi Niemcami.

Tytuły mistrzowskie wywalczyli Holendrzy i Niemki.

W wyścigu eliminacyjnym po złoty medal sięgnął Niemiec Tim Torn Teutenberg. Filip Prokopyszyn zajął 17. miejsce.

W środę odbyły się także eliminacje wyścigów drużynowych na 4 km na dochodzenie. Kacper Majewski, Filip Prokopyszyn, Bartosz Rudyk i Szymon Sajnok uzyskali ósmy rezultat (3.58,880), podobnie jak ich koleżanki: Karolina Karasiewicz, Wiktoria Pikulik, Nikol Płosaj i Olga Wankiewicz (4.28,661). W czwartek w pierwszej rundzie przeciwnikami Biało-Czerwonych będą Niemcy i Irlandki.