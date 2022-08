Polak zachwycił w ewolucjach na rowerze. "Istotne jest lądowanie"

Na 35,5 km przed metą tempo podkręcił Michał Kwiatkowski. Polak szybko dociągnął swoją grupę do liderującej trójki z Tadejem Pogacarem na czele. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Tokio. Kwiatkowski podkręcił tempo. Polak dojechał do grupy...

Tokio. Kwiatkowski podkręcił tempo. Polak dojechał do grupy...

Na 5 kilometrów przed metą na atak zdecydował się Richard Carapaz. Ekwadorczyk samotnie popędził do mety. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Tokio. Kolarstwo: Marta Lach została za peletonem około 50 km przed metą wyścigu olimpijskiego w Tokio. Po chwili zdołała dołączyć do grupy głównej.

Zobacz, co powiedział Adam Probosz po wyścigu ze startu wspólnego kobiet. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Oto co powiedziała czołowa polska kolarka po olimpijskim wyścigu. Polka zajęła miejsce w drugiej dziesiątce.

Tokio. Mosamah Ali Zada dojechała do mety w jeździe...

Tokio. Mosamah Ali Zada dojechała do mety w jeździe...

Zobacz, co wydarzyło się w ćwierćfinałach w rywalizacji BMX kobiet. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Duńczycy, jadący po rekord świata w wyścigu na dochodzenie ostatecznie go nie pobili. Wszystko przez kolizję do jakiej doszło między jednym z Brytyjczyków.

Patryk Rajkowski w kwalifikacjach do rywalizacji w sprincie uzyskał 9.594 s i przez długi czas prowadził w pierwszej grupie zawodników walczących o kwalifikację do 1. rundy.

Tokio. Kolarstwo torowe: Patryk Rajkowski w kwalifikacjach do...

Mateusz Rudyk nieoczekiwanie przegrał rywalizację z Nowozelandczykiem Samem Websterem w 1/32 finału sprintu. O awans do kolejnej rundy będzie walczył w repasażach.

Tokio. Kolarstwo torowe: Patryk Rajkowski awansował do 1/16 finału sprintu

Tokio. Kolarstwo torowe: Patryk Rajkowski awansował do 1/16...

Tokio. Kolarstwo torowe: Patryk Rajkowski awansował do 1/16...

Do ogromnej kraksy doszło podczas scratchu, pierwszej konkurencji w omnium kobiet. Niestety jedną z poszkodowanych była Daria Pikulik. Zobacz, jak doszło do tej kraksy. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Francuzka Clara Copponi wygrała wyścig eliminacyjny, trzecią konkurencję w omnium kobiet. Daria Pikulik nie przystąpiła do rywalizacji. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

3. etap wyścigu Tour of Britain odbył się na krótkim i płaskim terenie w konkurencji jazda drużynowa na czas. Zobacz ostatni odcinek przejazdu w wykonaniu Deceuninck - Quick Step. Tour of Britain na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

3. etap wyścigu Tour of Britain odbył się na krótkim i płaskim terenie w konkurencji jazda drużynowa na czas. Zobacz ostatni odcinek przejazdu w wykonaniu INEOS Grenadiers. Tour of Britain na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

INEOS Grenadiers w czasówce drużynowej na 3. etapie Tour of...

INEOS Grenadiers w czasówce drużynowej na 3. etapie Tour of...

Kowalczyk zajął 9. miejsce w finale BMX Freestyle na ME w...

Kowalczyk zajął 9. miejsce w finale BMX Freestyle na ME w...

Kolarstwo na żywo oglądaj w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

Polskie kolarki z brązowym medalem mistrzostw Europy. Drużyna sprinterów tuż za podium Polska drużyna... czytaj dalej » - Pierwszy przejazd finałowy poszedł mi bardzo dobrze. Tylko pierwszy trik nie do końca był udany, bo chciałem zmieścić w nim jeszcze puszczenie kierownicy. Ale później przejazd poszedł naprawdę płynnie i tak jak planowałem. Jestem z niego bardzo zadowolony - powiedział Kowalczyk.

Dla pochodzącego z podpoznańskiego Przeźmierowa 22-latka ukończony w pierwszej dziesiątce występ w mistrzostwach Europy w Monachium był debiutem w zawodach tej rangi.

- To była pierwsza tak duża impreza. Startowałem wcześniej w dużych zawodach Baltic Games, ale mistrzostwa Europy to było największe wydarzenie, w jakim brałem udział - przyznał po rywalizacji, którą obserwowało kilkanaście tysięcy osób, zgromadzonych wokół skateparku w Monachium.

Najpierw zabawa, potem sport

Kowalczyk na rowerze BMX jeździ od 11. roku życia. Jak opowiada, najpierw była to po prostu zabawa z kolegami. Potem podglądanie innych i uczenie się kolejnych ewolucji.

- Zadanie polega głównie na tym, żeby wykonywać różne triki i akrobacje na rowerze - wyjaśnia zasady rywalizacji. - Podczas przejazdu na zawodach liczy się przede wszystkim styl jazdy: sposób, w jaki się poruszam, w jaki wykonuję wszystkie triki. Ważna jest też ich częstotliwość. Istotnym elementem jest lądowanie, sędziowie zwracają uwagę na jego płynność i miejsce, w jakim jest wykonywane.

Zasady rywalizacji we freestyle'u nie określają, jakie elementy powinny się znaleźć w programie zawodnika.

- Każdy sam sobie ustala plan przejazdu. Pomysły opracowuje się już na rozgrzewkach, wtedy zaczyna się planowanie. Kluczowa jest różnorodność opracowywanych trików. Gdybym w trakcie przejazdu wykonywał cały czas to samo ćwiczenie, byłoby ono niżej ocenione niż bardziej różnorodna kombinacja - tłumaczy zawodnik. - Oceniane jest też wykorzystanie skateparku. Jak mamy duży obiekt, to najkorzystniej jest przejechać przez cały skatepark i wykorzystać każdą z ramp, to również jest wysoko punktowane.

Oglądasz Wideo: Eurosport Maksymilian Kowalczyk w kwalifikacjach BMX Freestyle na ME w Monachium

Podglądanie w cenie

Oprócz własnych pomysłów na wykonanie zadania można również korzystać z cudzych pomysłów.

- Często obserwujemy, jak jadą rywale i próbujemy wzajemnie się od siebie uczyć. Jak ktoś wykona fajny trik, można go sobie "pożyczyć" i wykorzystać w swoim przejeździe. Bo tak naprawdę rywalizujemy, ale w największym stopniu jesteśmy kumplami i świetnie się bawimy - przyznaje.

22-latek, trenujący na co dzień w klubie Domin Sport z Włoszczowy, po znakomitym występie w mistrzostwach Europy stawia sobie kolejne cele. W listopadzie w Abu Zabi będą rozgrywane mistrzostwa świata w tzw. kolarstwie miejskim, do którego zaliczana jest rywalizacja w BMX.

- Walczę o punkty, żeby się zakwalifikować na kolejną wielką imprezę - zapewnia Kowalczyk.