Holenderski kolarz otarł się o śmierć. Na dniach wróci do ojczyzny

Dramat Vadera rozegrał się 9 kwietnia. Na około 100 kilometrów przed metą, jadący w peletonie kolarz na jednym ze zjazdów stracił panowanie nad rowerem, uderzył w barierkę, przeleciał przez nią i przekoziołkował kilka metrów w dół.



Hainbat txirrindulari erori dira. Milan Vaderrek golpe handia hartu du.



Caída de varios ciclistas. El ciclista del @JumboVismaRoad@MilanVader1 ha sido el peor parado.



GP @BancoSabadell



@eitbkirolak#Itzuliapic.twitter.com/CYUpRHWTsv — Itzulia Basque Country (@ehitzulia) April 8, 2022





26-latek doznał obrażeń głowy oraz wielu złamań - w tym kręgów, obojczyka, a także łopatki. Po przyjeździe do szpitala lekarze podjęli decyzję o błyskawicznej operacji, a z czasem stan z krytycznego zmienił się na stabilny. Kolarz w dalszym ciągu jest jednak utrzymywany w stanie śpiączki farmakologicznej. Kolarz oblany moczem. Skandaliczny wybryk kibica na prestiżowym wyścigu Florian Senechal,... czytaj dalej »

"W przyszłym tygodniu Milan wróci do Holandii"

Po kilkunastu dniach od wypadku o stanie zdrowia swojego zawodnika poinformowała jego grupa Jumbo-Visma. Co najważniejsze, Vader będzie mógł wrócić do swojej ojczyzny.

"Minęły właśnie dwa tygodnie od momentu, w którym Milan Vader zanotował poważną kraksę w wyścigu Dookoła Kraju Basków. Jego proces dochodzenia do zdrowia stopniowo przyspiesza, a to wszystko zasługa świetnej opieki medycznej" - napisano w oświadczeniu.

"W przyszłym tygodniu Milan wróci do Holandii, aby kontynuować proces rekonwalescencji" - dodano.



It has been two weeks since Milan Vader crashed hard in the Itzulia Basque Country. His recovery is progressing steadily, thanks to the good care of the medical staff.



Next week, Milan will normally come to the Netherlands for the next step in his process. pic.twitter.com/JlWVFnFsja — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) April 22, 2022





Dla Vadera obecny sezon był pierwszym w szosowej elicie. Wcześniej specjalizował się w kolarstwie górskim. Na igrzyskach olimpijskich w Tokio zajął w tej specjalności wysokie, 10. miejsce.