Groźny wypadek na trasie wyścigu Dookoła Kraju Basków. Poważne obrażenia kolarza

Nieszczęście rozegrało się około 100 kilometrów przed metą etapu. Jadący w peletonie Vader na jednym ze zjazdów stracił panowanie nad rowerem, uderzył w barierkę, przeleciał przez nią i przekoziołkował kilka metrów w dół.



Hainbat txirrindulari erori dira. Milan Vaderrek golpe handia hartu du.



Caída de varios ciclistas. El ciclista del @JumboVismaRoad@MilanVader1 ha sido el peor parado.



GP @BancoSabadell



@eitbkirolak#Itzuliapic.twitter.com/CYUpRHWTsv — Itzulia Basque Country (@ehitzulia) April 8, 2022

Kolarz błyskawicznie trafił do szpitala w Bilbao, a pierwsze doniesienia były bardzo niepokojące. Vader miał znajdować się w stanie krytycznym. Jak podawał holenderski portal ad.nl, sportowiec doznał złamań kręgów, obojczyka oraz łopatki, a w jego tętnicy szyjnej lekarze musieli umieścić stenty. Ma być utrzymywany w stanie śpiączki farmakologicznej.

Po godzinie 23 lepsze wiadomości przekazała drużyna Jumbo-Visma. Jak podkreślono, o tej porze stan Vadera był już stabilny. "Milan znajduje się pod dobrą opieką lekarską" - poinformowano. Dalsze informacje mają zostać podane w sobotę.



Following the reports about Milan Vader after his crash in today's stage of Itzulia Basque Country, we would like to inform you that his situation is stable. Milan is receiving very good medical care in the university medical hospital in Bilbao. An update will be shared tomorrow. pic.twitter.com/U5s0sLUenL — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) April 8, 2022





Dla Vadera jest to dopiero pierwszy sezon w szosowej elicie. Wcześniej specjalizował się w kolarstwie górskim. Na igrzyskach olimpijskich w Tokio zajął w tej specjalności 10. miejsce.

W piątek groźnie wyglądającemu wypadkowi uległ też Lucas Hamilton z Team BikeExchange-Jayco. Australijczykowi szczęśliwie nic się nie stało.

Koszulkę lidera zdobył trzeci w piątek Belg Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl).