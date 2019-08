Miejsce tragedii na Tour de Pologne. "To był prosty odcinek drogi"

Kolarze jechali w poniedziałek z Chorzowa do Zabrza, na trasie panowały trudne warunki. Padał rzęsisty deszcz, jezdnia była śliska, kolarze się wywracali.



Nad rowerem nie zapanował również Lambrecht, jeden z faworytów do końcowego zwycięstwa, do tego czasu 13. zawodnik klasyfikacji generalnej. Belg wypadł do rowu i uderzył w jego betonowy element. Do wypadku doszło w pierwszej części etapu, ok. 100 kilometrów przed metą, w miejscowości Bełk w powiecie rybnickim. Było parę minut po godz. 16.



- Widzieliśmy, że upadł. Nie wiesz, co robić w takiej sytuacji, czy zatrzymać się, czy nie. Uznaliśmy, że lepiej będzie, gdy zostawimy to lekarzom. Gdy zobaczyłem, że wszyscy się zatrzymują, było jasne, że stało się coś złego - relacjonował w rozmowie z branżowym serwisem cyclingnews.com Brian Holm.



To dyrektor Deceuninck-QuickStep, który podczas wyścigu w Polsce prowadzi samochód swojej grupy. Okazał się jednym z pierwszych na miejscu tragedii poniedziałkowego etapu Tour de Pologne.

Źródło: Google Maps Miejsce poniedziałkowego wypadku

Zatrzymanie akcji serca i oddechu

Belgijski kolarz był w bardzo ciężkim stanie. - Z dużym impetem zderzył się z betonowym przepustem. Nie głową, ale całym tułowiem, klatką piersiową i jamą brzuszną. Poważne obrażenia spowodowały zatrzymanie akcji serca i oddechu - relacjonował poniedziałkowy dramat główny lekarz wyścigu Ryszard Wiśniewski.



- Na miejsce bardzo szybko przyjechała karetka, której załoga podjęła reanimację tego mężczyzny - stwierdził na antenie TVN24 Olaf Burakiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.



Następnie Lambrechta w asyście policyjnego radiowozu na sygnałach przewieziono do szpitala w Rybniku.



- Trzeba było otworzyć klatkę piersiową, żeby bezpośrednio masować jego serce. W trakcie operacji zmarł z powodu ciężkich obrażeń klatki piersiowej, jamy brzusznej, z krwawieniami ze śledziony i wątroby. Od kiedy jestem na Tourze, takie zdarzenia nie mieliśmy. Przy takim uderzeniu tułowiem nie miał szansy przeżycia - dodał Ryszard Wiśniewski.

Zgon stwierdzono o godz. 17.40.

Pytanie, z jakiego powodu Belg zjechał do rowu, pozostaje otwarte.

- Tu nie było żadnego zjazdu ani podjazdu. Nie jechał sto kilometrów na godzinę, nie zahaczył o żadną wysepkę - dziwił się dyrektor wyścigu Czesław Lang.

- Prosta, szeroka droga i moment zawahania. Zjazd z asfaltu i pechowy dół, w który wpadł kolarz - dodał Lang.

Również policja po pierwszych oględzinach nie znalazła klucza z odpowiedzią.

- Na tę chwilę nie wiemy, z jakiego powodu mężczyzna stracił panowanie nad rowerem. To był prosty odcinek drogi, nie był to żaden zakręt. O tragicznym wydarzeniu został poinformowany miejscowy prokurator - stwierdził Olaf Burakiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

W kuluarach mówi się, że za nieszczęściem może stać szkiełko odblaskowe na drodze, o które kolarz mógł się poślizgnąć. Na razie to przypuszczenia.

Śledztwo w sprawie śmierci Bega wszczęła rybnicka prokuratura. Śledczy liczą, że uda im się dotrzeć do nagrań z wypadku. Niewykluczone, że w charakterze świadków zostaną przesłuchani zawodnicy jadący razem z kolarzem.

Łzy i minuta ciszy

Na miejscu tragedii stoją znicze. Przechodnie zatrzymują się i zapalają kolejne.



We wtorek wyścig pojechał dalej. W południe z rynku w Jaworznie kolarze wyruszyli na trasę czwartego etapu. Start poprzedziła minuta ciszy. Było pełne skupienie, na twarzach kolarzy smutek i łzy.Przy oklaskach tłumu zgromadzonego na starcie pokonali pierwsze kilometry.

Bjorg Lambrecht miał 22 lata.