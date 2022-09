Nie wiedział, że jedzie po medal. Działacz przyznał się do błędu

Oto co miał do powiedzenia niespodziewany triumfator rywalizacji w czasówce.

Kolarskie mistrzostwa świata w australijskim Wollongang zakończyły się w niedzielę. Ostatnią konkurencją był wyścig ze startu wspólnego panów, który po samotnym ataku na 25 kilometrów przed metą zakończył się zwycięstwem Remco Evenepoela.

"System nie zafunkcjonował tak, jak należy"

Po zakończeniu rywalizacji pojawiły się głosy o tym, że jadący w peletonie zawodnicy nie wiedzieli, o jakie miejsca walczą na mecie. Potwierdzeniem były słowa Matthewsa, który zajął tego dnia trzecie miejsce, przegrywając na finiszu jedynie z Francuzem Christophem Laporte.

- Rozmawialiśmy między sobą o tym, co dzieje się na trasie. Nikt z nas tak naprawdę nie wiedział, czy przed nami ktoś jedzie, czy też nie. Jak zobaczyłem szykujących się sprinterów, to sam włączyłem się do walki z nimi. To był impuls - skomentował kolarz Team BikeExchange - Jayco.

Po kilku dniach od wyścigu do błędu, w rozmowie z serwisem Sporza, przyznał się jeden z przedstawicieli Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI) Peter van den Abeele. Działacz podkreślił, że z całej sytuacji niewątpliwie zostaną wyciągnięte wnioski.

- W Australii system niestety nie zafunkcjonował tak, jak należy. Następnym razem skorzystamy z pomocy bardziej doświadczonych ludzi - związanych chociażby z Tour de France czy Giro d'Italia - i nie będziemy zlecać prac lokalnym podmiotom - zaznaczył.

Nowy system sprzyja błędom w komunikacji

Warto zaznaczyć, że do incydentu prawdopodobnie by nie doszło, gdyby nie zniesienie możliwości komunikacji radiowej między zawodnikiem a dyrektorem sportowym danego zespołu i zastąpienie jej zwykłymi tablicami wyników pokazywanymi kolarzom na trasie.

- Mimo głosów sprzeciwu nie zamierzamy wracać do poprzedniego systemu. Według nas obecny dodaje zmaganiom kolorytu. Powoduje, że wyścig rozgrywają między sobą bazujący na swoim instynkcie kolarze, nie tylko kierując się instrukcjami swoich ekip - stanowczo wyjaśnił van den Abeele.

Co ciekawe, z podobnym problemem zmagano się już na igrzyskach olimpijskich w Tokio. W wyścigu pań jadąca wówczas na drugiej pozycji Holenderka Annemiek van Vleuten w końcówce zaatakowała, myśląc, że zostanie złotą medalistą.

Po ukończeniu rywalizacji okazało się jednak, że jest druga, bo nie była świadoma, że na mecie jest już jedna z jej rywalek - Austriaczka Anna Kiesenhofer.