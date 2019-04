Kwiatkowski z powodu wypadku wycofał się z wyścigu

Majka powalczy w Tour de Pologne, Kwiatkowski się waha Z Krakowa do... czytaj dalej » Po dwóch pierwszych etapach wyścigu zawodnik Team Sky był na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej. Z powodu środowej kraksy spadł jednak na 70. pozycję, tracąc do lidera blisko 10 minut.

Pechowy zakręt

Kwiatkowski na sześć kilometrów przed metą trzeciego etapu znajdował się w górnej części peletonu. Podczas wchodzenia w zakręt jeden z kolarzy jadących po wewnętrznej upadł na trasę, przewracając kolejnych uczestników wyścigu. Wielu zawodników bardzo szybko podniosło się i kontynuowało jazdę.

Kilku z nich musiało jednak skorzystać z pomocy medycznej. W tej grupie znaleźli się m.in. ubiegłoroczny zwycięzca Tour de France Geraint Thomas, wicelider klasyfikacji generalnej Julian Alaphilippe oraz Kwiatkowski. Wszyscy zdołali dojechać do mety, ale z dokończeniem czwartego etapu było już znacznie gorzej.

"Moje ciało nie wróciło w pełni do siebie"

"Paskudna sprawa. Ja mam się dobrze. Mam nadzieję, że wszyscy zaangażowani w kraksę również czują się dobrze" - napisał w środę w mediach społecznościowych Kwiatkowski. Polak stanął na starcie w czwartek, ale na około 100 kilometrów przed metą zszedł z roweru i zrezygnował z dalszej jazdy. Zwyciężył Niemiec Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe), który umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej.

Alaphilippe, który podobnie jak Kwiatkowski wymieniany był w gronie faworytów wyścigu, w ogóle nie przystąpił do rywalizacji.

"Pomimo braku poważniejszych kontuzji, moje ciało nie wróciło w pełni do siebie po wczorajszej kraksie. Jestem już w drodze do domu. Czas się zregenerować i pomyśleć o kolejnych celach - oświadczył "Kwiato".

Jak poinformowała ekipa Sky, Polak ma szybko wrócić na rower i realizować swój program startowy. W najbliższych planach Kwiatkowskiego jest udział 21 kwietnia w wyścigu Amstel Gold Race (który wygrał w 2015 roku), a następnie w słynnym klasyku Liege-Bastogne-Liege.



Despite no major injuries my body wasn't fully recovered after yesterday's crash. On the way home now to recover and get ready for next goals. @TeamSky@ehitzulia

@therussellellispic.twitter.com/ACodlB3hdz — Michał Kwiatkowski (@kwiato) 11 kwietnia 2019

Wyniki 4. etapu, Vitoria-Gasteiz - Arrigorriaga (163,6 km):

1. Maximilian Schachmann (Niemcy/Bora-Hansgrohe) - 4:03.55

2. Tadej Pogacar (SŁowenia/Team Emirates) ten sam czas

3. Jakob Fuglsang (Dania/Astana) strata 1 s

4. Adam Yates (W. Brytania/Mitchelton-Scott) ten sam czas

5. Marc Hirschi (Szwajcaria/Sunweb) 9

6. Emanuel Buchmann (Niemcy/Bora-Hansgrohe) ten sam czas

...

52. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto-Soudal) 1.25

96. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 9.15



Klasyfikacja generalna:

1. Maximilian Schachmann (Niemcy/Bora-Hansgrohe) - 12:38.16

2. Patrick Konrad (Austria/Bora-Hansgrohe) strata 51 s

3. Jon Izagirre (Hiszpania/Astana) 52

4. Daniel Felipe Martinez (Kolumbia/Education First) 1.07

5. Daniel Martin (Irlandia/UAE Team Emirates) 1.08

6. Emanuel Buchmann (Niemcy/Bora-Hansgrohe) 1.10

...

54. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto-Soudal) 10.10

88. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 23.25