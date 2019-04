Na ten wyścig Kwiatkowski czekał całą zimę. "Jestem podekscytowany"

- Bardzo chciałam wygrać Amstel Gold Race. Zawsze o tym marzyłam i teraz to marzenie spełniłam. Wygrywanie to piękne uczucie - powiedziała Katarzyna Niewiadoma, triumfatorka damskiej edycji Amstel Gold Race.

Wspaniały sukces Katarzyny Niewiadomej. Polka wygrała Amstel Gold Race Ladies po kapitalnym ataku na 2,5 kilometra przed metą. 24-latka ruszyła do przodu podczas ostatniego pokonywania podjazdu Cauberg. Na podium znalazły się również druga Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott) i trzecia Marianne Vos (CCC-Liv).

Co za finisz! Sensacyjny zwycięzca Amstel Gold Race

Co za finisz! Sensacyjny zwycięzca Amstel Gold Race

- Na ten dzień czekałem bardzo długo, jestem naprawdę podekscytowany. Za mną jest już rekonesans trasy. Bardzo cieszę się, że będzie to klasyk Liege-Bastogne-Liege, a nie jak wcześniej Liege-Bastogne-Ans. Nowa końcówka nie jest tak selektywna, co mi bardziej odpowiada. Nie będzie podjazdu San Nicolas, ale to wciąż będzie bardzo trudny wyścig – powiedział Kwiatkowski, cytowany przez serwis cyclingnews.

Kwiatkowski zapłacił za mocne tempo. "Stracił zbyt dużo energii" Michał... czytaj dalej » W przeszłości "Kwiato" dwukrotnie kończył "Staruszkę" (La Doyenne) na trzecim miejscu (2014, 2017). Wówczas jednak zdecydowanie lepiej spisywał się w dwóch pierwszych odsłonach ardeńskiego tryptyku. W tym roku w Amstel Gold Race był 11., a w Walońskiej Strzale 16.

- Oczekiwałem trochę więcej po Strzale, bo w Amstel czułem się dobrze. Niestety w obu startach zabrakło wyniku. Wiem jednak, w jakim miejscu jestem i że mam za sobą cały zespół. Będę więc próbował – zapewnił kolarz grupy Sky.

Z triumfatorem z 2016 roku

Brytyjska ekipa będzie miała w swoim składzie również Wouta Poelsa, triumfatora wyścigu z 2016 roku. Podczas tamtej edycji klasyku trasa była jednak wyjątkowo trudna.

- Wout nie czuł się rewelacyjnie podczas Amstel Gold, ale w Strzale było już dużo lepiej. To jest właśnie atut naszej grupy. Zawsze mamy grupę ludzi, którzy pracują na najmocniejszego kolarza w wyścigu – podkreślił Kwiatkowski.