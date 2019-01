Kwiatkowski zmienił swój kalendarz. Stawia na Ardeny

Video: Eurosport

Kwiatkowski: modliliśmy się, żeby przetrwać jak najdłużej

- Moje samopoczucie nie pozwalało mi, żebym włączył się do walki o medale. Nawet nie byłem w stanie pomóc jakkolwiek Rafałowi. Modliliśmy się, żeby przetrwać jak najdłużej. To po prostu dzień do zapomnienia – powiedział Michał Kwiatkowski, który nie ukończył wyścig ze startu wspólnego elity mężczyzn.

