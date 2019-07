Wyczerpany Kwiatkowski. "Przyjechałem do mety na rzęsach"

Julan Alaphilippe z grupy Deceuninck-Quinck Step wykazał się dobrym sercem. Na polecenie dyrektora sportowego zespołu Francuz zjechał do wozu technicznego i zabrał mnóstwo bidonów dla kolegów. Jakby nie było, 27-letni zawodnik to jeden z faworytów. Cały wyścig Tour de France na żywo w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

Oto co polski kolarz z grupy Ineos miał do powiedzenia po 2. etapie Wielkiej Pętli. Ekipa "Kwiato" zajęła drugie miejsce za Jumbo-Visma.

We wtorek płaski etap. Ponad 213 km z Reims do Nancy.

4. etap Tour de France to okazja do wykazania się dla sprinterów. Tego typu zawodnikiem jest Łukasz Wiśniowski (CCC Team), który opowiedział o swoich planach przed wtorkowymi zmaganiami.

- W finale była mniejsza grupa, więc dla nas było łatwiej. Bezpiecznie dojechaliśmy do mety. Prawdziwy wyścig rozpocznie się na 6. etapie. To będzie pierwszy poważny test - powiedział Michał Kwiatkowski po 5. etapie Tour de France. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Kolarze Wielkiej Pętli wjeżdżają w góry. Czas na szósty etap Tour de France. Nie wystąpił w nim kolarz CCC Patrick Bevin. - Ma złamane dwa żebra. Lekarz podjął decyzję, że nie ma sensu go forsować. Trudno jechać z taką kontuzją, dlatego odesłaliśmy Patricka do domu - mówi Piotr Wadecki. dyrektor sportowy CCC Team.

- Wszyscy cieszymy się, że udało nam się spokojnie przejechać pierwsze pięć etapów. Na ten górski etap czekaliśmy bardzo długo. On może zatrząść klasyfikacją generalną - mówi Michał Kwiatkowski, kolarz Team Ineos. Szósty etap Tour de France do pierwsza rywalizacja w górach podczas tegorocznej Wielkiej Pętli.

Zaledwie osiem kilometrów po starcie 7. etapu Tour de France doszło do niebezpiecznie wyglądającej kraksy. Uczestniczył w niej Tejay van Garderen. Kolarz EF Education First mocno pokiereszował twarz, na której pojawiły się spore plamy krwi. Tour de France na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Sobota to pagórkowaty etap. 200 km z Macon do Saint-Etienne.

Na 15 kilometrów przed metą 8. etapu Tour de France doszło do kraksy na zjeździe. Uczestniczyli w niej kolarze Team INEOS, w tym lider zespołu Geraint Thomas. Do pomocy szybko ruszył Michał Kwiatkowski, który pomógł założyć mu łańcuch. Tour de France na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

- Nam nie udało się na 8. etapie. Alessandro De Marchi zaciekle walczył, ale za dużo kosztowało go doścignięcie ucieczki. Natomiast czapki z głów przed De Gendtem, który w piękny sposób wygrał etap. My natomiast nie poddamy się i dalej będziemy próbować odnieść etapowy triumf - powiedział dyrektor sportowy CCC Team Piotr Wadecki. Tour de France na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Odcinek z Saint-Flour do Albi był pagórkowaty i liczył 217,5 kilometra. Z powodu zmiennego wiatru peleton został porozrywany na ostatnich 35 kilometrach. Rozstrzygnięcie nastąpiło na ostatnich metrach, a zadecydowały centymetry. Po zaciętym finiszu wygrał Belg Wout van Aert (Jumbo-Visma), pokonując minimalnie Włocha Elię Vivianiego (Deceuninck-Quick Step). Francuz Julian Alaphilippe z Deceuninck-Quick-Step zachował żółtą koszulkę.

Wielu zostało z tyłu

Szalony finisz, zdecydowały centymetry. Van Aert wygrał 10. etap Tour de France Belg Wout van... czytaj dalej » Dla Ineos, zespołu Kwiatkowskiego, najważniejsze było, że nic do lidera nie stracili liderzy brytyjskiej grupy: Brytyjczyk Geraint Thomas i Kolumbijczyk Egan Bernal. Obaj za to awansowali o kilka lokat w klasyfikacji generalnej i zajmują teraz odpowiednio drugie oraz trzecie miejsce.

To kolarze Ineos oraz Deceuninck-Quick Step dyktowali tempo na etapie. Co prawda, w poniedziałek nie wygrał kolarz tych grup, ale Kwiatkowski z kolegami mogą być zadowoleni, że po drodze udało się zgubić kilku kandydatów do zwycięstwa w całym wyścigu. Z tyłu zostali: Włoch Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), Francuz Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Nowozelandczyk George Bennett (Jumbo-Visma), Kolumbijczyk Rigoberto Uran (EF Education First) czy Duńczyk Jakob Fuglsang (Astana).

- Wiadomo, że wiatr był dzisiaj silny - relacjonował wydarzenia na trasie Kwiatkowski. - Próbowaliśmy w połowie dystansu rozerwać peleton. W końcówce wiedzieliśmy, że może powiać z boku, a 30-40 km do mety to jest dystans, który można przetrzymać całą drużyną. Wielu kolarzy z generalki gdzieś tam się zgubiło, więc gnaliśmy do samego końca, nie oglądając się za siebie. Nie wiedzieliśmy w sumie, jak duża jest nasza grupa. Dawaliśmy z siebie wszystko. Egan i Geraint byli z przodu. Ja się nie oglądałem, tylko każdą zmianę dawałem na maksa. Przyjechałem - jak to się mówi po kolarsku - na rzęsach do mety - zdradził wyczerpany Polak.

"Mądrze się zachować"

Poważne obrażenia De Marchiego po upadku na trasie Tour de France Obrażenia... czytaj dalej » - Trzeba wiedzieć, kiedy być z przodu. Kluczowe było ostatnie kilkadziesiąt kilometrów. Na tych wąskich dróżkach trzeba było jechać z przodu całą drużyną i starać się nie zgubić. Musisz wiedzieć, kiedy się dobrze ustawić i mądrze się zachować w odpowiednich sytuacjach - zakończył "Kwiato".

Polak zakończył ściganie na 78. miejscu, ze stratą 3.31 s do zwycięzcy etapu.

Wtorek będzie dniem wolnym. Kolarze wrócą do rywalizacji w środę na 11. etapie o długości 167 km z Albi do Tuluzy.

Wyniki 10. etapu (Saint-Flour - Albi, 217,5 km)

1. Wout van Aert (Belgia/Jumbo-Visma) 4:49.39

2. Elia Viviani (Włochy/Deceuninck-Quick-Step)

3. Caleb Ewan (Australia/Lotto-Soudal)

4. Michael Matthews (Australia/Sunweb)

5. Peter Sagan (Słowacja/BORA-hansgrohe)

6. Jasper Philipsen (Belgia/UAE Team Emirates)

7. Sonny Colbrelli (Włochy/Bahrain-Merida)

8. Matteo Trentin (Włochy/Mitchelton-Scott)

9. Oliver Naesen (Belgia/AG2R La Mondiale)

10. Greg Van Avermaet (Belgia/CCC)

11. Julian Alaphilippe (Francja/Deceuninck-Quick-Step) ten sam czas

...

78. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos) strata 3.31 s

108. Łukasz Wiśniowski (Polska/CCC) 9.41



Klasyfikacja generalna:

1. Julian Alaphilippe (Francja/Deceuninck-Quick-Step) 43:27.15

2. Geraint Thomas (Wlk. Brytania/INEOS) strata 1.12 s

3. Egan Bernal (Kolumbia/INEOS) 1.16

4. Steven Kruijswijk (Holandia/Jumbo-Visma) 1.27

5. Emanuel Buchmann (Niemcy/BORA-hansgrohe) 1.45

6. Enric Mas (Hiszpania/Deceuninck-Quick-Step) 1.46

7. Adam Yates (Wlk. Brytania/Mitchelton-Scott) 1.47

8. Nairo Quintana (Kolumbia/Movistar) 2.04

9. Daniel Martin (Irlandia/UAE Team Emirates) 2.09

10. Giulio Ciccone (Włochy/Trek-Segafredo) 2.32

...

46. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos) 27.17

136. Łukasz Wiśniowski (Polska/CCC) 1:27.51