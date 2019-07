Kwiatkowski zrezygnował z Tour de Pologne. "Organizm domagał się od dawna odpoczynku"

- Oszczędzałem siły, wiedziałem, że z tyłu jest Adam, ale gdy pojawiła się szansa, to z niej skorzystałem. Zaatakowałem przed ostatnim zakrętem i to się udało - powiedział po zwycięstwie na 12. etapie Tour de France, Simon Yates.

- To nie będzie łatwa czasówka. Początek będzie bardo ważny. Chcę pojechać na 100%, ale zobaczymy, jak to się przełoży na wynik - powiedział Łukasz Wiśniowski (CCC Team) przed 13. etapem Tour de France. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Trzynastka okazała się bardzo pechowa dla kolarza Jumbo-Visma. Wout Van Aert na kilometr przed finiszem jazdy indywidualnej na czas zahaczył o barierkę, w wyniku czego został przewieziony do szpitala. To koniec Wielkiej Pętli dla Belga.

- To, co zrobił Julian Alaphilippe na czasówce, pokazało, że wyrósł na jednego z najmocniejszych zawodników. Myślę, że ma szansę na podium w Paryżu. Natomiast my dzisiaj liczymy na ataki Simona Geschkego oraz Serge'a Pauwelsa - powiedział dyrektor sportowy CCC Team Piotr Wadecki. Tour de France na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Adam Pluciński opowiedział, co znajduje się w cieżarówce CCC Team. Jedzenie, ekspres do kawy, tysiące bidonów - w tym pojeździe jest wszystko. Tour de France na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

- Wszystkie zwycięstwa na Tour de France to coś wspaniałego, ale to na Tourmalet smakuje najlepiej. Publiczność była wspaniała, a ja czułem się uskrzydlony - powiedział triumfator 14. etapu Wielkiej Pętli. Transmisje w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- No cóż. Wiedziałem, że będzie ciężko, ale starałem się utrzymać w czołówce. Próbowałem utrzymać swoje tempo. Dziś po prostu mi nie szło. To nie był mój dzień. Jestem rozczarowany, ale mogłem tylko minimalizować straty - mówił na mecie 14. etapu Wielkiej Pętli Geraint Thomas (Team Ineos). Transmisje z wyścigu w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Kolarz Bora-Hansgrohe co prawda nie wygrał czternastego etapu z Tarbes do Tourmalet, ale zakończył go spektakularnie. Ku uciesze gospodarzy wygrał Thibaut Pinot, show skradł wszystkim Peter Sagan. Końcówkę etapu przejechał na jednym kółku, pozdrawiając zgromadzonych na mecie kibiców.

- Jestem szczęśliwy. Mój zespół na to zasłużył, cała Kolumbia na to zasłużyła. Zawsze marzyłem o żółtej koszulce, a teraz muszę dowieźć ją do Paryża - mówił wzruszony Egan Bernal (Team INEOS) po 19. etapie Tour de France. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Lawiny błotne, skrócone etapy, aktywna jazda kolarzy polskiej grupy CCC Team i wielki triumf Egana Bernala – 106. edycja Tour de France na pewno przejdzie do historii. Zobaczcie, co ciekawego działo się w ostatnim tygodniu wyścigu.

Kolumbia doczekała się triumfu w Tour de France. "Zasługiwała na to" Egan Bernal (Team... czytaj dalej » 29-letni Kwiatkowski ma za sobą wycieńczający Tour de France. Mistrz świata z 2014 roku został sklasyfikowany na 83. pozycji, ale jego cele w najsłynniejszym kolarskim wyścigu świata były zupełnie inne. Polak z kolegami z grupy Ineos pracował dla lidera Egana Bernala. Założenia udało się zrealizować w stu procentach, bo Kolumbijczyk zwyciężył w Wielkiej Pętli.

Czas na refleksję

"Teraz już wiem, świeżo po przejechaniu Tour de France, że odpoczynek i regeneracja to coś, czego mój organizm domagał się od dawna. Jak dotąd to nie był wymarzony sezon i to chyba dobry moment na refleksję i trochę przemyśleń dotyczących przygotowań do sezonu - chociażby bardzo intensywnego wyścigowo 2018 roku i próby zbudowania na tym tegorocznej formy. Wierzę, że wkrótce znów będę się cieszył rowerem, a wtedy na pewno łatwiej będzie walczyć o kolejne zwycięstwa" - napisał we wtorek w mediach społecznościowych.

"To bardzo trudna decyzja i będzie mi brakowało tego niesamowitego uczucia - ścigania się przed polskimi kibicami. Obiecuję, że będę oglądał. Mam nadzieję, że moi koledzy dadzą niezłe przedstawienie" - dodał.



Wyświetl ten post na Instagramie. I'm not a guy who likes to change his plans but unfortunately this is one of those moments. As much as I love Tour de Pologne and cherish memories from last year, I will not participate in this year's edition. I know now, straight after finishing Tour de France, that recovery, is what my body was suggesting me probably since very long time. So far it wasn't the season I was dreaming of and this is a good time for reflection and thinking about my preparation, combining heavy racing in 2018 and trying to step up from that in particular. Hopefully soon I will be able to find a joy from riding my bike and I'm sure that from there on I will win again some big races. Have a great Tour de Pologne everyone! It’s a very difficult decision to miss that amazing feeling of racing in front of Polish fans. I will be watching and hoping my teammates put on a great show. @tourdepologne @teamineos PAP/EPA Post udostępniony przez Michał Kwiatkowski (@kwiato) Lip 30, 2019 o 3:00 PDT





Kwiatkowski wygrał ubiegłoroczną edycję Tour de Pologne przed Simonem Yatesem i Thibaut Pinotem.

Tegoroczny wyścig odbędzie się w dniach 3-9 sierpnia.