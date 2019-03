Szalony zjazd kolarza. Musiał mu ustąpić motocyklista

Kwiatkowski na podium Mediolan-San Remo. Pokaz mocy Alaphilippe'a Julian... czytaj dalej » 110. edycja kolarskiego klasyku odbyła się w sobotę. W jego trakcie, w miejscowości Cipressa, zaatakował Bonifazio. Do mety pozostawało 20 km. Zawodnik Direct Energie pokonywał kolejne zakręty, a na prostym odcinku rozpędzał się 85 km/h. Był tak szybki, że w pewnym momencie dogonił motocyklistę. A ten ustąpił mu pierwszeństwa.

"Prawie nie naciskałem na hamulce"

Włoch osiągnął 20-sekundową przewagę nad rywalami, jednak ci później i tak go dopadli. I mu uciekli. Do zwycięzcy - Francuza Juliana Alaphilippe'a - stracił aż 6:31. Trzeci w wyścigu był Michał Kwiatkowski.



- Zawsze marzyłem o zjeździe w Cipressie - przyznał po wszystkim Bonifazio, cytowany przez "La Gazzetta dello Sport". - Prawie nie naciskałem na hamulce. Zrobiłem to może dwa lub trzy razy. W takich wyścigach po prostu ich nie potrzebujesz.



Trasę znał doskonale, mieszkał niedaleko. - To 10 kilometrów od mojego byłego domu, nazywam tę drogę swoją siłownią lub biurem. Bywałem tam codziennie. Obecnie żyję w Monte Carlo - wyjaśnił włoski kolarz.