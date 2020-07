Gigantyczne korki i ryzyko zakażeń. Przed Mediolan-San Remo piętrzą się problemy

- Jesteśmy gotowi do walki jutro o zwycięstwo w drużynowej jeździe na czas - zapowiedział Michał Kwiatkowski (Team INEOS) na mecie pierwszego etapu Tour de France. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

- Cieszę się, że znalazłem się na podium, ale kiedy jest się tak blisko zwycięstwa, to myślisz tylko o tym. Chciałem dzisiaj wygrać, ale Julian Alaphilippe był najsilniejszy. Na finiszu miał najmocniejsze "nogi". - powiedział Michał Kwiatkowski, który Mediolan - San Remo zakończył na 3. miejscu.

Czekali aż cztery miesiące. Kolarze wracają do ścigania Fani kolarstwa... czytaj dalej » Włodarze kilku miejscowości w prowincji Savona, której drogami przebiega trasa słynnego kolarskiego monumentu, zgłosili organizatorowi imprezy szereg wątpliwości związanych z trasą i terminem wyścigu. Mediolan-San Remo zwykle rozgrywany jest w marcu, ale w tym roku z powodu pandemii COVID-19, która sparaliżowała na kilka miesięcy sezon kolarski, wydarzenie zostało przełożone na 8 sierpnia.

Sierpień we Włoszech jest tradycyjnym miesiącem urlopowym. Wiele zakładów pracy znacząco ogranicza lub w ogóle zawiesza w tym miesiącu działalność, a Włosi tłumnie ruszają do nadmorskich kurortów.

Korki mogą sparaliżować dojazd do nadmorskich miejscowości

Przez kilka z nich prowadzi trasa kolarskiego monumentu. Burmistrzowie tych miejscowości obawiają się paraliżu związanego z zamkniętymi na kilka godzin drogami. Poszukują również odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo tysiącom ludzi, którzy mogą ustawić się wzdłuż trasy wyścigu. Niektórzy domagają się od organizującej wyścig RCS Sport znalezienia alternatywnej trasy, którą mógłby przejechać peleton.

- Mamy ogromny szacunek dla kolarstwa i tak świętych wyścigów jak Mediolan-San Remo. Ale w takiej chwili, w szczycie ruchu turystycznego i przy wszystkich codziennych problemach pogorszonych dodatkowo przez COVID-19, termin wyścigu nie wydaje nam się najlepszym wyborem - powiedział w rozmowie z serwisem Svsport.it burmistrz Borghetto Santo Spirito Giancarlo Canepa. - To absurdalna sytuacja. Cieszymy się, że wszystko zaczyna wracać do normy, ale wciąż mamy tysiące problemów, z którymi musimy się uporać. Wrześniowy termin wyścigu byłby o wiele lepszy - dodał.

Przedstawiciele RCS mają w najbliższym czasie spotkać się z władzami nadmorskich miejscowości oraz prezydentem prowincji Savona, by wspólnie przeprowadzić inspekcję najbardziej newralgicznych punktów trasy i poszukać ewentualnego rozwiązania. Zadanie może okazać się niezwykle trudne, bowiem do startu imprezy pozostały już niespełna trzy tygodnie.

Kwiatkowski będzie walczył o drugie zwycięstwo w monumencie

Zaplanowany na 8 sierpnia wyścig odbędzie się po raz 111. Obok Ronde van Vlaanderen, Paryż-Roubaix, Liege-Bastogne-Liege oraz Il Lombardii należy do pięciu najbardziej wymagających wyścigów kolarskim kalendarzu, określanych mianem monumentów. Trasa Mediolan-San Remo mierzy około 300 km, co czyni go najdłuższym jednodniowym wyścigiem w sezonie.

Wywalczonego przed rokiem tytułu będzie bronił Francuz Julien Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step). Walkę o drugie trofeum w wyścigu zapowiada również Michał Kwiatkowski (Team Ineos), który w 2017 wygrał na Via Roma finisz z ówczesnym mistrzem świata Peterem Saganem. Alaphilippe zajął wówczas trzecie miejsce.

Wygrany przez Kwiatkowskiego finisz jest przez wielu fanów kolarstwa określany jako jeden z najbardziej emocjonujących w historii.