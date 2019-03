Australijczyk najszybszy ze sprinterów. Majka dziewiąty

Video: Eurosport

Michael Matthews po wygraniu 6. etapu Wyścigu dookoła Katalonii

- Fajny dla mnie to tydzień - dwa zwycięstwa, raz byłem drugi. Dedykuję to zwycięstwo Wilco Keldermanowi, który uległ kontuzji i nie ma go już z nami tutaj - powiedział Michael Matthews po wygraniu 6. etapu Wyścigu dookoła Katalonii.

