"To jeszcze nie to, czego szukamy, ale było dobrze". Kolarz CCC trzeci na etapie Volta ao Algarve

Dobra passa CCC Team. Josef Cerny drugi w wyścigu dookoła Murcii Początek sezonu... czytaj dalej » Dla Trentina, Grega Van Avermaeta i pozostałych kolarzy CCC wyścig w południowej Portugalii jest jednym z ważniejszych etapów przygotowań do zbliżającej się wiosennej kampanii wyścigów klasycznych.

W podobny sposób traktuje go zresztą większość ekip, stąd bardzo mocna obsada portugalskiej etapówki, w której startują m.in. Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), Tim Wellens (Lotto-Soudal), Mathieu Van Der Poel (Alpecin-Fenix), czy kolarze Ineos Geraint Thomas i Michał Kwiatkowski.

CCC szuka sposobu na zwycięstwo

Trasa wyścigu, złożona w połowie z płaskich i górzystych odcinków oraz etapu jazdy na czas, nie do końca odpowiada charakterystyką Trentinowi, który preferuje nieco trudniejsze końcówki, ale Włoch znakomicie odnalazł się na długiej prostej, prowadzącej do mety w Lagos. Wprawdzie kolarz CCC odrobinę spóźnił finisz, a na ostatnich metrach Viviani zajechał mu drogę, Trentin obronił trzecią pozycję na mecie, zostawiając za sobą kilku zawodników, specjalizujących się w sprincie.

- Było dobrze - mówił na mecie etapu Włoch, cytowany przez serwis Cyclingnews. - Mamy bardzo dobry zespół. Być może nasze wyniki jeszcze nie są tym, czego szukamy, ale wiele tu zależy od układu samego finiszu. Rozegraliśmy to dobrze - dodał Trentin, który już trzykrotnie meldował się w pierwszej dziesiątce na etapach wyścigów, rozgrywanych na Półwyspie Iberyjskim u progu sezonu.

Dobra postawa Trentina na mecie pierwszego etapu to w dużej mierze wynik aktywnej pracy zespołu w końcówce etapu. 20 kilometrów przed metą zlokalizowany był niewielki podjazd, na którym "pomarańczowi" narzucili bardzo mocne tempo. Celem ataku było przede wszystkim osłabienie najlepszych sprinterów przed płaskim finiszem i w dużej mierze plan polskiej ekipy się powiódł.



REPORT: "I'm happy. Third place is good, especially with all those sprinters around me."



More from @MATTEOTRENTIN who sprinted to third place on the first stage of #VAlgarve2020





Kwiatkowski walczy o przejście do historii wyścigu

Bardzo aktywnie w końcówce etapu jechał również Kwiatkowski, który początkowo pilnował, by żaden z atakujących na podjeździe kolarzy nie wypracował zbyt dużej przewagi, a później niemal do samej mety rozprowadzał swojego kolegę z drużyny Bena Swifta, który zaangażował się w walkę na finiszu.

Dla Kwiatkowskiego wszystkie dotychczasowe występy w wyścigu dookoła Algarve były niezwykle udane. Dwukrotnie wygrał cały wyścig, trzy razy kończył go na drugim miejscu, ma też na koncie cztery wygrane etapy. Gdyby udało mu się wygrać wyścig po raz trzeci, zostałby najbardziej utytułowanym kolarzem w całej 46-letniej historii Volta ao Algarve.

W czwartek peleton wyruszy na trasę drugiego etapu. Bilsko 184-kilometrowy odcinek rozpocznie się w Sagres, a zakończy sekwencją kilku podjazdów. Ostatnim z nich będzie niespełna 7,5-kilometrowa wspinaczka na Alto da Foia.

