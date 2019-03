Dyrektor Sky: europejska firma nowym sponsorem grupy

Video: Eurosport

Huzarski: grupa Sky kontrolowała układ sił

17.07.2018 | Dziesiąty etap tegorocznego Tour de France i peleton wreszcie wjechał w góry. Przez dłuższy czas sytuację na trasie kontrolowała grupa Sky, dla której jeździ Michał Kwiatkowski, ale na ostatnim podjeździe skuteczny atak zainicjował Francuz Julian Alaphilippe i to on we wtorek cieszy się ze zwycięstwa. Gorszy dzień miał Rafał Majka i kosztowało go to spadek w klasyfikacji generalnej wyścigu. O "chorobie dnia wolnego" w analizie dla tvn24.pl opowiedzieli reporterzy Eurosportu Adam Probosz i Bartosz Huzarski.

