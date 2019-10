Zdecydowały centymetry. Mateusz Rudyk z brązowym medalem mistrzostw Europy

Mateusz Rudyk przegrał półfinał ME w sprincie w holenderskim Apeldoorn. Zawodnik Stali Grudziądz powalczy o brąz.

Dekoracja za wyścig eliminacyjny podczas ME w Apeldoorn, w którym trzecie miejsce zajęła Nikol Płosaj.

Nikol Płosaj odebrała brąz ME

Zobacz końcówkę rywalizacji w wyścigu eliminacyjnym ME, w którym brązowy medal zdobyła Polka Nikol Płosaj.

Nikol Płosaj brązową medalistką ME

Mateusz Rudyk brązowym medalistą ME w sprincie.

Mateusz Rudyk brązowym medalistą ME w sprincie

W walce o brązowy medal Rudyk pokonał Rosjanina Denisa Dmitrijewa 2:1.

Pierwszy wyścig o brąz ME Mateusza Rudyka

Wygrał pierwszy bieg, w kolejnym, zagapił się, zostawił rywalowi za dużo wolnej przestrzeni i na półtora okrążenia przed metą dał się wyprzedzić.

Drugi wyścig o brąz ME w sprincie Mateusza Rudyka



O wszystkim musiała zadecydować trzecia, ostatnia próba. W niej kolarze walczyli co sił do samego końca. Zadecydowały centymetry. Cieszył się Rudyk!

Mateusz Rudyk brązowym medalistą ME w sprincie

Czas na medal olimpijski

Dla niego to drugi brązowy medal na wielkiej imprezie w tym sezonie. W marcu wjechał na podium mistrzostw świata w Pruszkowie. Czas na krążek na igrzyskach w Tokio!