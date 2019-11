Piorunujące 200 metrów. Mateusz Rudyk z rekordem Polski

Mateusz Rudyk pokonał Australijczyka Matthew Glaetzera w sprincie mistrzostw świata w kolarstwie torowym w Pruszkowie. To pierwszy medal dla reprezentanta Polski.

Zobacz decydujący wyścig ćwierćfinału w sprincie indywidualnym podczas ME w kolarstwie torowym. Mateusz Rudyk w czwartek zapewnił sobie udział w piątkowych półfinałach.

Mateusz Rudyk powalczy o medal ME w sprincie

Mateusz Rudyk przegrał półfinał ME w sprincie w holenderskim Apeldoorn. Zawodnik Stali Grudziądz powalczy o brąz.

Mateusz Rudyk przegrał półfinał ME w sprincie

Mateusz Rudyk brązowym medalistą ME w sprincie.

Mateusz Rudyk brązowym medalistą ME w sprincie

Mateusz Rudyk odebrał brązowy medal ME w sprincie

Obiecujący występ polskich sprinterów w Pucharze Świata. Zmniejszają dystans do czołówki Niezły występ i... czytaj dalej » Poprzedni rekord kraju również należał do Rudyka i wynosił 9.584. Co ciekawe, takie czasy brązowy medalista mistrzostw świata i Europy osiągnął 2 grudnia 2018 w Berlinie oraz 2 marca 2019 w Pruszkowie.

W piątek szóste miejsce

W piątek, pierwszym dniu pucharowych zawodów w Glasgow, Rudyk wraz z Maciejem Bieleckim i Krzysztofem Makselem wywalczył szóste miejsce w sprincie drużynowym. Triumfowali niepokonani od dłuższego czasu mistrzowie świata i Europy - Holendrzy.



Zmagania w Glasgow są drugą imprezą torowego Pucharu Świata w sezonie 2019/20. Gospodarzami kolejnych będą: Hongkong, nowozelandzkie Cambridge, australijskie Brisbane i Milton w Kanadzie. We wszystkich zawodnicy walczą o punkty do kwalifikacji olimpijskich.

