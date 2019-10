Kump pierwszym liderem CRO Race. Paterski najlepszym z Polaków

Cała droga wolna, ale nieraz to i to za mało. Podczas wyścigu orlików dwóch kolarzy wpadło do rowu. Mistrzostwa świata w kolarstwie na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Dramatyczny start Polaków. "Gdyby zacisnęli zęby, to by dotarli do mety" Niedzielny wyścig... czytaj dalej » We wtorek kolarze mieli do przejechania 200 km z Osijeku do Lipiku. Na dość płaskiej trasie wytyczono dwie górskie premie trzeciej kategorii, ale ze szczytu ostatniej do mety pozostawało niemal 30 km zjazdu.

Pomoc weterana

Dużą pomoc w końcówce Kump otrzymał od 40-letniego już Radoslava Roginy, który znakomicie rozprowadził swojego sprintera, zapewniając mu idealną pozycję przed finiszem.

- Zespół wykonał dla mnie świetną robotę, zwłaszcza Rogina, który pozostawił mnie w idealnej pozycji. Być może wystartowałem nieco wcześnie, ale wierzyłem, że uda mi się wygrać – powiedział na mecie Słoweniec, który zgarnął 10-sekundową bonifikatę.

Dla Kumpa to drugi etapowy triumf w Chorwacji. Poprzednio najlepszy był na jednym z odcinków w 2015 roku. W 2018 roku 31-latek był kolarzem grupy CCC Sprandi Polkowice.

Paterski lubi Chorwację

Najlepszy z Polaków, Maciej Paterski (Wibatech Merx 7R), ukończył rywalizację na 13. miejscu. W 2015 roku 33-latek wygrał całą imprezę. Barw jego grupy w CRO Race bronią jeszcze Marceli Bogusławski, Kacper Kistowski, Michał Podlaski, Bartosz Warchoł i Ukrainiec Anatolij Budiak.

W Chorwacji obecna jest również jedyna polska grupa z World Touru – CCC. W składzie Pomarańczowych znaleźli się:Amaro Antunes, Victor de la Parte, Serge Pauwels, Joey Rosskopf, Laurens ten Dam, Georg Zimmermann i Riccardo Zoidl.

- Nie będziemy mieć w CRO Race jednego konkretnego lidera, tylko będziemy grali kilkoma kartami w zależności od tego, jak wyścig będzie się układał. Victor de la Parte wróci do ścigania po tym, jak doznał pęknięcia łopatki w Vuelta a España i zobaczymy, w jakiej jest dyspozycji. Na pewno jest bardzo zmotywowany, ale z powodu przerwy w startach i treningach, będzie podchodził do etapów dzień po dniu. Riccardo Zoidl i Amaro Antunes są w dobrej formie i nastawiają się na piąty etap, z metą na podjeździe, który będzie decydujący w kontekście klasyfikacji generalnej – powiedział dyrektor sportowy CCC Team, Fabio Baldato.

Nie brakuje znanych kolarzy

Najlepszą kolarską dywizję reprezentują jeszcze Bahrain-Merida (Matej Mohoric, Jan Tratnik, Heinrich Haussler, Grega Bole), Astana (Andriej Zajc) i Mitchelton-Scott (Adam Yates, Brent Bookwalter).

Innymi znanymi zawodnikami, którzy obecni są w peletonie 14. edycji CRO Race są – Ben Hermans i Ruben Plaza (obaj Israel Cycling Academy), Pierre Roland i Cyril Gautier (obaj Vital Concept – B&B Hotels) oraz Janez Brajkovic (Adria Mobil).