Duże wzmocnienie zespołu Rafała Majki

Kontrakt Hirschiego z UAE Team Emirates będzie obowiązywać przez trzy najbliższe sezony. W nadchodzącej kampanii miał on jeszcze reprezentować barwy Team DSM (wcześniej Sunweb), lecz umowę rozwiązano za porozumieniem stron.

- Przede wszystkim chciałbym podziękować mojej poprzedniej ekipie za wszystko, co dla mnie zrobiła przez ostatnie trzy lata. Cieszę się, mogąc ogłosić, iż dołączam do UAE Team Emirates. Jestem podekscytowany nowym wyzwaniem - powiedział w sobotę Szwajcar.

- Łączy nas podejście oraz wyznaczone cele. Zespół zmierza we właściwym kierunku i znacznie rozwinął się w ostatnich latach. Chcę to wykorzystać zarówno dla dobra drużyny, jak i rozwoju mojej kariery - dodał utalentowany kolarz.

Hirschi w minionym sezonie udowodnił, że mimo skromnego doświadczenia stać go już na równą walkę z najlepszymi. Odniósł etapowe zwycięstwo w ostatniej edycji Tour de France i został uznany najwaleczniejszym kolarzem całego wyścigu. Oprócz tego zwyciężył w Strzale Walońskiej oraz sięgnął po brązowy medal mistrzostw świata w Imoli, wygrywając walkę o podium z Michałem Kwiatkowskim.



To kolejne duże wzmocnienie UAE Team Emirates przed nowym sezonem. Wcześniej zespół ten zakontraktował Matteo Trentina, który reprezentował barwy CCC Team, a także Rafała Majkę związanego przez ostatnie lata z ekipą Bora-Hansgrohe.