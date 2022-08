Nigdy więcej dyskwalifikacji. Marianne Vos znalazła prosty sposób, jak już nie stracić wygranej

Zobacz, co powiedziała Marianne Vos (Jumbo-Visma) po wygraniu 2. etapu Tour of Scandinavia. Cały sezon kolarskich emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Marianne Vos (Jumbo-Visma) odniosła triumf na 2. etapie Tour of Scandinavia i tym samym umocniła się na pozycji liderki wyścigu. Niestety pod koniec etapu doszło do kraksy w peletonie, w której uczestniczyła Karolina Kumięga.

Oto co miała do powiedzenia jeszcze wtedy triumfatorka niedzielnego wyścigu w Szwecji.

Świętowała, potem dowiedziała się o dyskwalifikacji. Słynna kolarka ofiarą nowych przepisów Wystarczyła... czytaj dalej » Vos pierwsza przekroczyła linię mety na 126-kilometrowej trasie jednodniowego niedzielnego wyścigu w Vargardzie, ale ostatecznie to nie ona cieszyła się ze zwycięstwa, lecz druga Francuzka Audrey Cordon-Ragot.

Holenderka około pół godziny po finiszu dowiedziała się, że została zdyskwalifikowana z powodu złamania zasad. 13 km przed metą Vos przez kilka sekund oparła przedramiona na kierownicy, przyjmując pozycję nazywaną w kolarskim żargonie "puppy-paws" (ang. łapy szczeniaczka). Według zasad ustanowionych przez Międzynarodową Unię Kolarską (UCI) 1,5 roku temu ze względów bezpieczeństwa jest to zabronione.

- Od razu zdałam sobie sprawę, że to zabroniona pozycja i już po chwili ją skorygowałam. Ale widocznie dla UCI to wystarczyło, żeby mnie zdyskwalifikować. Kiepsko się z tym czuję, bo przecież nic mi to nie dało. Ale zasady to zasady - komentowała.

"Nie kładź się"

By nie zapomnieć się po raz drugi i kolejne zwycięstwo nie wymknęło jej się z rąk, znalazła interesujące rozwiązanie. Przed pierwszym etapem Tour of Scandinavia trzykrotna mistrzyni świata nakleiła na kierownicę dwa kawałki taśmy z napisem (w ojczystym języku): "Nie kładź się".



Marianne's handlebar during stage 1 of the #TourOfScandinavia#TOSC22#DontRest

Naklejka przypominajka pomogła Holenderce. To zawodniczka z ekipy Jumbo-Visma wygrała dwa pierwsze etapy skandynawskiego wyścigu kolarskiego, odnosząc 243. i 244. zwycięstwo w karierze. Nad Amerykanką Megan Jastrab (Team DSM) i trzecią w klasyfikacji generalnej Szwedką Emilią Fahlin 35-letnia Holenderka ma przewagę 14 sekund.

Pierwsza edycja Tour of Scandinavia, wyścigu najwyższej kategorii Women's World Tour, składa się z sześciu etapów w Danii, Szwecji i Norwegii. Zakończenie w niedzielę w norweskim Halden.