Świętowała, potem dowiedziała się o dyskwalifikacji. Słynna kolarka ofiarą nowych przepisów

Rune Herregodts mógł znaleźć się w pierwszej dziesiątce na 3. etapie Tour of Belgium, ale spadł mu łańcuch, przez co stracił prawie 30 sekund. Zobacz tę sytuację.

Zobacz, co powiedział Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl Team) po wygraniu 3. etapu Tour of Belgium.

Tadej Pogacar i Rafał Majka (obaj UAE Team Emirates) zagrali w „kamień, papier, nożyce" przed finiszem 4. etapu wyścigu Dookoła Słowenii. Najwyraźniej lepszy był Majka, bo to on jako pierwszy minął linię mety.

Zobacz kraksę, do której doszło tuż przed metą 5. etapu Tour of Slovenia.

Oto co miała do powiedzenia holenderska zawodniczka, która wygrała wyścig dookoła Szwajcarii.

Oto co miała do powiedzenia mistrzyni Hiszpanii ze startu wspólnego.

Zobacz fragment programu Cycling show, w którym Fabio Jakobsen opowiedział o powrocie do kolarstwa po koszmarnym upadku z Tour de Pologne 2020 oraz przygotowania do Tour de France 2022.

Oto co miała do powiedzenia triumfatorka 9. etapu kobiecego Giro.

Oto co miała do powiedzenia jeszcze wtedy triumfatorka niedzielnego wyścigu w Szwecji.

Czołowe zawodniczki kobiecego peletonu w niedzielę walczyły na 126-km trasie jednodniowego wyścigu w Vargardzie. Kluczowe dla losów rywalizacji było wydarzenie, do którego doszło około 13 km przed metą. Właśnie wtedy Vos oparła przedramiona na kierownicy.

O tym, że złamała zasady Holenderka nie została poinformowana, dlatego walczyła dalej o to, by być pierwsza na finiszu i ostatecznie się jej to udało. O dyskwalifikacji dowiedziała się dopiero trzydzieści minut po dotarciu na metę.

Były reprezentant Rosji zwycięzcą Vuelta a Burgos. Pierwszy triumf pod francuską flagą Pavel Sivakov z... czytaj dalej » - Od razu zdałam sobie sprawę, że to zabroniona pozycja i już po chwili ją skorygowałam. Ale widocznie dla UCI to wystarczyło, żeby mnie zdyskwalifikować. Kiepsko się z tym czuję, bo przecież nic mi to nie dało. Ale zasady to zasady - przyznała wyraźnie pogodzona z losem.

"Łapy szczeniaczka" zakazane. Tak mówią przepisy

Nowe przepisy, mówiące o tym, jakie pozycje można, a jakich nie można przyjmować podczas wyścigu obowiązują od 1 kwietnia 2021 roku. Jak tłumaczy UCI, wprowadzono ją ze względów bezpieczeństwa.

"Zawodnicy przez cały czas muszą mieć pełną kontrolę nad rowerem, aby stanowić przykład dla mniej doświadczonych rowerzystów" - czytamy.

Według przepisów za standardową pozycję przyjmuje się tę wymagającą trzech punktów podparcia w konkretnym miejscu - nóg na pedałach, dłoni na kierownicy i siedzenia na siodełku. Wspierając się przedramionami na kierownicy Vos przyjęła pozycję nazywaną w kolarskim żargonie "puppy-paws" (ang. łapy szczeniaczka). Od niedawna właśnie zakazaną.

Jest jednak jeden wyjątek. Zawodnicy i zawodniczki mogą ją stosować, gdy rywalizują w jeździe indywidualnej na czas.

Było jej wygodniej?

To jedna z pozycji aerodynamicznych, jakie zawodnicy stosują, by uzyskać większe prędkości, najczęściej podczas zjazdów. Co ciekawe, tutaj Holenderce nic nie dała, o czym zresztą wspomniała sama zawodniczka.

Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że Vos oparła się o kierownicę po prostu dla własnej wygody.

Inne zakazane pozycje

Od czasu wejścia przepisów zawodnicy nie mogą stosować też innej aerodynamicznej pozycji, typowo zjazdowej, jaką jest tzw. pozycja super tuck, polegająca na pochylaniu się nad kierownicą i obciążaniu górnej ramy swojego roweru.

Inne, podobne i także zakazane, łączy to, że zawodnik jest pozbawiony wymaganego kontaktu z siodełkiem.

W przeszłości w ten sposób jeździło wielu kolarzy, między innymi Christopher Froome czy Michał Kwiatkowski. Co ciekawe, zanim przepisy weszły w życie, Polak znalazł się w gronie tych, którzy się temu sprzeciwiali. Jego zdaniem było to zrzucanie odpowiedzialności na zawodników.

- Jest wiele rzeczy, które mogliby poprawić w kwestiach bezpieczeństwa. Ale jazda na ramie? Nie zgadzam się. Jasne, że to niebezpieczne, jeśli robisz to w grupie. Ale jest wiele rzeczy, które robimy w takich warunkach, na przykład picie, gdy grupa jedzie 60 km/h. Nie uważam, że powinni nam tego zabraniać – mówił Polak serwisowi Cyclingnews w trackie wyścigu Etoile de Besseges w ubiegłym roku.