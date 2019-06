Grupa z World Touru chce Kittela. Namawia, by wznowił karierę

Zwycięzca Tour de France po kraksie trafił do szpitala. Występ w Wielkiej Pętli nie jest zagrożony Geraint Thomas,... czytaj dalej » 31-letni Kittel, jeden z najszybszych kolarzy świata, na początku maja rozwiązał kontrakt z Katiuszą-Alpecin, informując o zawieszeniu kariery. Triumfator 14 etapów Tour de France miał dość 18 miesięcy niepowodzeń w barwach szwajcarskiej grupy (do 2016 roku rosyjskiej), twierdząc, że zmęczenie psychiczne uniemożliwia mu dalszą rywalizację.

Kittel musi podjąć decyzję

Co mogłoby skłonić potężnie zbudowanego Niemca do wznowienia kariery? Na przykład osoba Merijna Zeemana, który pełni obecnie funkcję dyrektora Jumbo-Visma, a w przeszłości z sukcesami współpracował z kolarzem w grupie Giant-Alpecin.

- Od lat jestem w kontakcie z Marcelem. Łączą nas bliskie relacje – powiedział serwisowi Cyclingnews Zeeman. – Przeważnie nie rozmawiamy o kolarstwie, a o życiu. Gdy stało się jasne, że opuści Katiuszę, z miejsca rozpocząłem starania o sprowadzenie go do Jumbo-Visma. Najważniejsze jednak jest to, by Marcel zdecydował, co chce robić w przyszłości. Czy chce być czołowym sportowcem, czy robić w życiu inne rzeczy. Decyzja wciąż przed nim. Dopiero, gdy ją podejmie, będziemy w stanie rozmawiać o szczegółach – stwierdził.

Źródło: Getty Images Marcel Kittel w barwach grupy Katiusza - Alpecin

Znów może być najlepszy

Zeeman nie jest jedynym, który wierzy w ogromny potencjał Kittela. Patrick Lefevere, szef grupy Deceuninck-Quick Step, kilka tygodni temu stwierdził, że Niemca wciąż stać na odnoszenie ważnych zwycięstw.

- Fizycznie na pewno. Nie mam co do tego wątpliwości – zgadza się z tą opinią Zeeman. – Pytanie tylko, czy Marcel byłby w stanie odnaleźć w sobie ogień. Tylko on zna odpowiedź. Przy odpowiednim nastawieniu wciąż może być topowym sprinterem – podkreślił dyrektor sportowy.

Co ciekawe, Jumbo-Visma w swoim składzie ma obecnie jednego niezwykle szybkiego zawodnika - Dylana Groenewegena.

- Dylan byłby naszym sprinterem na najważniejsze wyścigi, ale Marcel nie uczestniczyłby w jego pociągu, bo to zupełnie inna robota. On miałby swoje szanse w innych imprezach World Touru, bo tych w kalendarzu nie brakuje. Na tegoroczny Tour de Suisse przyjechaliśmy na przykład bez choćby jednego sprintera – powiedział Zeeman.

Na razie jednak Kittel pochłonięty jest sprawami rodzinnymi. Na początku czerwca ogłosił, że zostanie ojcem.