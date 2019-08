Marcel Kittel ma dość. "Nie chcę się dalej torturować"

Grupa z World Touru chce Kittela. Namawia, by wznowił karierę Czy Marcel Kittel... czytaj dalej » Problemy z motywacją Kittela objawiły się w maju, kiedy za porozumieniem stron rozwiązał kontrakt z ekipą Katiusza-Alpecin i poinformował o zawieszeniu kariery.

- Kolarz spędza poza domem 200 dni w roku. Nie chcę przez internet obserwować jak dorasta mój syn - dodał.

Ojcem został w listopadzie ubiegłego roku.

Kolekcjoner zwycięstw

Kittel wygrał 19 etapów w wielkich tourach, z czego aż 14 w słynnym Tour de France.

Jego profesjonalna kariera rozpoczęła się w 2011 roku. Triumfował wówczas na czterech odcinkach Tour de Pologne. W TdP wygrał jeszcze etap otwierający edycję 2015.