Media: nowe terminy wielkich tourów. Osiągnięto porozumienie

Organizatorzy Vuelta a Espana zaprezentowali trasę wyścigu w 2020 roku. 75. edycja rozpocznie się 14 sierpnia w holenderskim Utrechcie i potrwa do 6 września. Relacje na żywo w Eurosporcie 1 i usłudze Eurosport Player. (http://www.tvn24.pl)

Etap po etapie! Zobacz co będzie czekało na kolarzy na trasie Giro 2020!

Według madryckiego dziennika wszystkie trzy wyścigi, których tradycyjne miejsce w kalendarzu sportowym podważyła pandemia COVID-19, będą trwać jak zwykle po trzy tygodnie, z co najmniej tygodniową przerwą między nimi, wykorzystaną na przeprowadzenie odwołanych wiosennych klasyków. Część jednodniowych wyścigów będzie się jednak pokrywać z wielkimi tourami.

Kolarz pokazał efekt uboczny treningu na balkonie. "Nowy mistrz Danii" Trening na... czytaj dalej » Jak informuje "Marca", TdF odbędzie się najprawdopodobniej w dniach 1-23 sierpnia. Pierwotnie Wielka Pętla miała trwać od 27 czerwca do 19 lipca, ale ten termin nie jest już do utrzymania po poniedziałkowym orędziu prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który zapowiedział m.in. zakaz organizacji imprez masowych do połowy lipca.

Trzy razy po trzy tygodnie

Zarówno Tour de France, jak i Vueltę organizuje stowarzyszenie ASO, natomiast Giro d'Italia przygotowuje firma Unipublic. Porozumienie między organizatorami nie przewiduje skrócenia żadnego z wyścigów.

- Będzie 3-3-3 (po trzy tygodnie – red.), w żadnym wypadku 3-2-2 czy 3-3-2 - powiedział "Marce" dyrektor Giro Mauro Vegni.

Włoski wyścig na pewno nie wystartuje z Budapesztu, a stratę trzech pierwszych etapów na Węgrzech mają zrekompensować trzy odcinki na południu Włoch.

"Marca" poinformowała również, że w obecnej sytuacji start Vuelty w Holandii stoi pod znakiem zapytania. TdF ma się rozpocząć zgodnie z planem w Nicei.

Póki co nie odniosła się do tych doniesień Międzynarodowa Unia Kolarska, świętująca we wtorek 120. rocznicę powstania.

We Francji od 17 marca obowiązuje kwarantanna. Można wychodzić z domu wyłącznie do pracy, po zakupy lub do lekarza. Początkowo zaplanowana na dwa tygodnie, została już przedłużona do 11 maja, ale zakaz organizacji imprez masowych będzie obowiązywał jeszcze kolejne dwa miesiące.



Tour de France set to be postponed amid coronavirus pandemic https://t.co/8yQCT438ijpic.twitter.com/vhNi1a3pbJ — BBC News (World) (@BBCWorld) April 14, 2020





Wagę Tour de France jako imprezy numer 1 w kalendarzu kolarskim podkreślają wszystkie ekipy elity. Dla wielu z nich ściganie we Francji stało się kwestią dalszej egzystencji. Z powodu zawieszenia sezonu, co nastąpiło w połowie marca, wiele grup poniosło już duże straty finansowe, muszą redukować etaty i obniżać pensje.

Jak oceniają specjaliści, czas potrzebny do zbudowania formy na Wielką Pętlę to minimum sześć i pół tygodnia.

- Kolarze muszą wyjechać na szosy najpóźniej 10 maja, oczywiście jeśli warunki na to pozwolą – obliczył szef ekipy Arkea-Samsic Emmanuel Hubert. Obecnie jest to bardzo utrudnione. We Francji, Włoszech i Hiszpanii zawodnicy nie mogą trenować na zewnątrz ze względu na zagrożenie wirusem.

TdF jest jedyną wielką imprezą sportową tego lata, która nie została jeszcze odwołana. Piłkarskie mistrzostwa Europy czy igrzyska olimpijskie w Tokio przełożono na rok 2021, a po raz pierwszy od 1945 roku nie odbędzie się prestiżowy turniej tenisowy Wimbledon.

Według poniedziałkowych danych we Francji stwierdzono ponad 136 tys. przypadków zakażenia koronawirusem i prawie 15 tys. zgonów. Więcej zgonów odnotowano tylko w USA, Włoszech i Hiszpanii.