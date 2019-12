Były mistrz świata przeżył koszmar w tajlandzkim areszcie

37-letni Ryan trafił do aresztu 9 grudnia, gdy wychodził z siłowni w Bangkoku specjalizującej się w treningu kolarskim. Od dwóch lat pracował tam jako trener. Ale jak poinformowała tamtejsza policja imigracyjna, Nowozelandczyk nie posiadał już ważnego pozwolenia na pracę.



Brutalni strażnicy złamali rękę kolarzowi. Był bez biletu w parku Cały świat... czytaj dalej » W takich okolicznościach trafił do aresztu imigracyjnego w stolicy Tajlandii. Jedną noc spędził w sali z około 70-80 osadzonymi, gdzie do dyspozycji były tylko dwie toalety, do tego bez prysznica.

Grzywna i wydalenie z kraju

Inne w sześcioosobowej celi. Spał bezpośrednio na podłodze. Nie miał pieniędzy, by kupić sobie koc, a nie mógł się z nikim skontaktować - korzystanie z telefonu komórkowego było zabronione.

W międzyczasie stanął przed sądem i przyznał się do winy. Nie miał wyjścia, bo jego wizerunek pojawił się w materiałach promocyjnych firmy, w której pracował. Został ukarany grzywną w wysokości 5000 batów (około 632 zł) i musiał wyjechać z kraju.

Zrobił to z ogromną ulgą.



- To było jak więzienie. Mam szczęście, że tak szybko udało mi się opuścić to miejsce, bo niektórzy siedzą w nim już długo - przyznał po powrocie do ojczyzny na łamach "The New Zealand Herald". Musiało upłynąć kilkanaście dni, zanim zdecydował się publicznie opowiedzieć o tym, co przeżył w Bangkoku.



Koszmarny wypadek i groźne obrażenia mistrzyni świata. "Oddychanie jest trudne" Jolanda Neff,... czytaj dalej » Nie znalazł się na czarnej liście i w każdej chwili może wrócić do Tajlandii. Ma tam dziewczynę, ale oświadczył, że nie będzie spieszył się z ponowną wizytą w tym kraju.

Utytułowany

Ryan zdobył złoty medal w drużynowym wyścigu na dochodzenie w mistrzostwach świata w 2015 roku i dwa razy cieszył się z zespołem narodowym z wywalczenia olimpijskiego brązu (Pekin 2008, Londyn 2012).



W 2014 roku był trzeci na świecie w indywidualnej rywalizacji na dochodzenie. Startował też w mistrzostwach świata w Pruszkowie w roku 2009, zajmując z drużyną również trzecie miejsce.