Majka powalczy w Tour de Pologne, Kwiatkowski się waha

"To nie była bajka, to był Rafał Majka"

Video: Eurosport, PAP/EPA

27.7 | 19. etap Tour de France stał pod znakiem wielkich emocji. Do pełni szczęścia zabrakło zwycięstwa polskiego kolarza. Zabrakło niewiele. - Dzisiaj to nie była bajka, to był Rafał Majka. Taki jakiego lubimy, taki jakiego kochamy. Na mecie rozmawiał z nami ze łzami w oczach. Bardzo chciał wygrać: dla siebie, kibiców i swojego zespołu - przyznał reporter Eurosportu Bartosz Huzarski, który razem z Adamem Proboszem podsumował piątkowe wydarzenia Wielkiej Pętli.

