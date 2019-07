Szarpanina w peletonie Tour de France. Dwóch kolarzy wyrzuconych z wyścigu

Trentin zapewnił grupie Mitchelton-Scott czwarte zwycięstwo. Podium kolarza CCC Matteo Trentin... czytaj dalej » Do sytuacji doszło na ostatnim podjeździe dnia. Martin jako pierwszy, jadąc przy krawędzi jezdni, potrącił rower Rowe’a. Ten odwdzięczył się za chwilę przystawieniem Niemcowi ręki do twarzy, a po chwili obaj już bark w bark siłowali się jadąc na czele peletonu.

Walka o pozycję

Zespół Jumbo-Visma był z przodu, a ekipa Ineosu starała się przesunąć na czoło peletonu. Martin jechał tak, jakby nie chciał przepuścić Rowe’a, którego rowerem zarzuciło, co mogło doprowadzić nawet do upadku.

- Dziś było sporo napięcia w peletonie, bo wszyscy chcieli ustawić się w najlepszej pozycji. Widziałem rzeczy, których nie lubię oglądać - powiedział Julian Alaphilippe, lider wyścigu z grupy Deceuninck-Quick Step.

- Niektórzy zawodnicy byli zbyt nerwowi, szarpali się. Może bali się, że zaatakuję, więc starałem się ich uspokoić. Mówiłem, żeby nie podejmowali ryzyka, bo ucieczka nie była zagrożeniem, a ja nie zamierzałem atakować. Apelowałem o spokój - opowiadał.

Nic się nie stało

Grupa Ineos zbagatelizowała całe zajście, ale sędziowie ocenili, że zachowanie obu kolarzy było niedopuszczalne i zastosowano wobec nich najsurowszą karę.



Following a UCI ruling, Luke Rowe and Tony Martin have been disqualified from the #TDF2019 following acts of violence amongst riders on the 17th stage — Tour de France (@LeTour) 24 July 2019





- Nic się nie stało, podaliśmy sobie ręce - zapewnił po finiszu Rowe. Lider jego zespołu Geraint Thomas także nie widział nic zdrożnego w całej sytuacji.

- Zawsze jest tak samo. Chłopaki muszą wykonać taką samą robotę. Ich zadaniem jest zapewnienie liderom dobrej pozycji. Zawsze kończy się to przepychankami o pozycję. Nic w tym szalonego - powiedział.

Martin nie odniósł się do sytuacji. Lider grupy Jumbo-Visma Steven Kruijswijk ocenił, że dwóch zawodników "drażniło się ze sobą".

- Wydaje mi się, że tym z Ineosu nie podobało się, że jedziemy z przodu. Żaden nie chciał ustąpić, nie chcieli dać sobie miejsca. Zdarza się. Być może chodziło o rozgrzane emocje i trochę irytacji - przyznał Holender.

Oglądaj Wideo: Eurosport Van Avermaet w ucieczce, triumf Trentina, czyli 17. etap Tour de France w pigułce

Czas na Alpy

Na czwartek zaplanowano pierwszy z trzech trudnych alpejskich etapów. Kolarze pokonają aż 208 km z Embrun do Valloire, a po drodze cztery górskie premie, w tym dwie najwyższej kategorii (HC) – Col d'Izoard i Col du Galibier. Relacja na żywo w Eurosporcie 1 i usłudze Eurosport Player od godziny 11:00.

Źródło: letour.com Profil 18. etapu Tour de France 2019

Wyniki 17. etapu:

1. Matteo Trentin (Włochy) Mitchelton-Scott 4:21:36

2. Kasper Asgreen (Dania) Deceuninck-QuickStep 0:00:37

3. Greg Van Avermaet (Belgia) CCC Team 0:00:41

4. Bauke Mollema (Holandia) Trek-Segafredo 0:00:41

5. Dylan Teuns (Belgia) Bahrain-Merida 0:00:41

6. Gorka Izagirre Insausti (Hiszpania) Astana Pro Team 0:00:41

7. Daniel Oss (Włochy) Bora-Hansgrohe 0:00:44

8. Pierre Luc Perichon (Francja) Cofidis, Solutions Credits 0:00:50

9. Toms Skujins (Łotwa) Trek-Segafredo 0:00:50

10. Jesus Herrada (Hiszpania) Cofidis, Solutions Credits 0:00:55

Klasyfikacja generalna:

1. Julian Alaphilippe (Francja) Deceuninck-QuickStep 69:39:16

2. Geraint Thomas (Wielka Brytania) Team Ineos 0:01:35

3. Steven Kruijswijk (Holandia) Team Jumbo-Visma 0:01:47

4. Thibaut Pinot (Francja) Groupama-FDJ 0:01:50

5. Egan Bernal (Kolumbia) Team Ineos 0:02:02

6. Emanuel Buchmann (Niemcy) Bora-Hansgrohe 0:02:14

7. Mikel Landa (Hiszpania) Movistar Team 0:04:54

8. Alejandro Valverde (Hiszpania) Movistar Team 0:05:00

9. Rigoberto Uran (Kolumbia) EF Education First 0:05:33

10. Richie Porte (Australia) Trek-Segafredo 0:06:30.