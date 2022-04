Belgijskie podium w słynnym wyścigu Liege-Bastogne-Liege

Thibaut Pinot po 5. etapie Tour of the Alps

Video: Eurosport

Zobacz, co powiedział Thibaut Pinot (Groupama - FDJ) po zwycięstwie w 5. etapie Tour of the Alps. Cały sezon kolarskich emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

