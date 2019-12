Kolarz przepadł bez śladu. "Zawiodła głowa"

View this post on Instagram

Last couple of weeks were full of determination, motivation and hard work and I can't wait to be back racing at @tirreno_adriatico from 7th-13th of March! / Poslední týdny jsem dost pracoval na tom abych se vrátil v plném zdraví zpátky do pelotonu, nespočet kilometrů v děsnejch podmínkách posledních dnů mě celkem prověřili a nemůžu se dočkat toho závodního ruchu a rytmu, té krásné bolesti po 200km etapě v dešti a sněhu, toho pocitu když překonáváš sám sebe... Děkuju moc všem co se na tomto podílí, bez vás by to šlo těžko! #roadToGlory