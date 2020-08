Koronawirus w grupie Kwiatkowskiego. Czterech kolarzy w izolacji

Yates w ekipie gwiazd, obok Kwiatkowskiego i Gołasia. "Wkracza w najlepszy okres kariery" Wyjaśniła się... czytaj dalej » Basso ostatnich dziesięć dni spędził w domu w Asolo, trenując indywidualnie. Tydzień temu pojawił się jednak w lokalnej klinice, by poddać się zabiegowi bolącego kolana. Jak dotąd zakażenie przechodzi bezobjawowo.

Jeszcze we wtorek wynik jego testu na obecność koronawirusa był negatywny. To zmieniło się jednak w piątek. Dzień wcześniej udał się na przejażdżkę w towarzystwie Ganny, Moscona i Puccio.

Personel również w izolacji

Grupa Ineos poinformowała, że wszyscy czterej włoscy kolarze pozostaną w kwarantannie przez 14 dni, co uniemożliwi im występ w mistrzostwach Włoch. To dotyczy też czterech osób z personelu.

"Mimo tego, że mieli kontakt z kolarzami, używając maseczek i zachowując odpowiedni dystans. Robimy to jednak dla bezpieczeństwa wszystkich" - napisano w oficjalnym komunikacie.

Kolarzami grupy Ineos są Michał Kwiatkowski i Michał Gołaś. Pierwszy z nich znalazł się w składzie ekipy na Wielką Pętlę.