"Nie mogę grać nawet w ping-ponga. To on za tym stoi". Armstrong wylał swoje żale

Amerykanin został dożywotnio zdyskwalifikowany w 2012 roku przez Międzynarodową Unię Kolarską i pozbawiony wszystkich tytułów wywalczonych podczas najsłynniejszego wyścigu świata - Tour de France. W Wielkiej Pętli triumfował siedmiokrotnie w latach 1999-2005.

- Dziś nie mogę trenować łucznictwa. Nie mogę grać w badmintona. Nie pozwalają mi nawet grać w ping-ponga. Zostałem wykluczony ze wszystkich sportów olimpijskich do końca życia - żalił się były kolarz w rozmowie z magazynem "Rouleur".

Pytany, kto jest za to odpowiedzialny, Armstrong bez wahania wskazuje na Travisa Tygarta, szefa Amerykańskiej Agencji Antydopingowej (USADA).

- To on za tym stoi. Podejrzewam, że kierowały nim cztery główne powody. Pierwszy: jest megalomanem, który kocha być w światłach reflektorów. Drugi: chcieli ustanowić precedens prawny dla przyszłych spraw. Trzeci: rosnące grono ludzi, którzy słusznie argumentują, że testy po prostu nie działają, a jednak wydają na ten cel miliony rocznie. Ludzie zaczynają pytać, czy są naprawdę skuteczne. I czwarty, niejako powiązany z tym co właśnie powiedziałem: ciągle potrzebują nowych, zwiększonych funduszy. Jest to sprawa, którą mogą wykorzystać, by powiedzieć: "hej, zobaczcie, jak skuteczni jesteśmy, a swoją drogą, czy możecie zwiększyć nasze finansowanie?". Jeśli mnie pytacie, Tygart chciał zyskać sławę. I w jakiś sposób zmusił wszystkich do zaakceptowania swoich odkryć. To jasne, że cała sprawa nic nie zmieniła dla dzisiejszego kolarstwa - wyjaśnił Amerykanin.

"Wszyscy wyglądamy jak idioci"

Triumfy Armstronga w Tour de France zostały wymazane z annałów historii kolarstwa, a edycje w których wygrywał do dziś pozostają bez zwycięzcy, czego sam zainteresowany nie potrafi zrozumieć.

- To bardzo złe dla tego sportu. Jeśli odbierasz tytuł jednej osobie, musisz go przyznać komuś innemu. A jeśli nie, to znaczy, że nic nie zrobiłeś. Z wyjątkiem tego, że wszyscy wyglądamy jak idioci. Na Wikipedii widnieje siedem pustych lat. Masz pusty okres w czasie I wojny światowej. Następny podczas II wojny światowej. I kolejny w trakcie wojny światowej Lance'a - grzmi Amerykanin.

Jak widać, uznawany w przeszłości za jednego z najlepszych kolarzy w historii tej dyscypliny Armstrong, nie zamierza chować się w cień, akceptując swoje winy. 48-latek czuje się ofiarą, którą wykorzystano, by obarczyć kogoś winą za problemy całego sportu.