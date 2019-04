Fortuna za sam start. Wyciekła tajemnica kontraktu dla Armstronga

Lance Armstrong zapłaci do amerykańskiego budżetu 5 milionów dolarów. To 20 razy mniej, niż pierwotnie domagały się władze Stanów Zjednoczonych.

Armstrong zakończył karierę w 2005 roku, ale wrócił do profesjonalnego kolarstwa, startując właśnie w Australii. Jak ujawniono, otrzymał za występ w Tour Down Under około 950 tysięcy euro, a do tego pokryto koszty przelotu pierwszą klasą dla dwóch osób, zakwaterowania czy wyżywienia.

Pierwsza klasa, hotel, posiłki...

Pieniądze wyłożyły władze publiczne stanu Australia Południowa, co na światło dzienne wypłynęło dopiero niedawno. W kontrakcie znalazła się bowiem klauzula tajności, obowiązująca przez 10 lat.

- Mieszkańcy Australii Południowej mają prawo o tym wiedzieć. Chcieliśmy upublicznić to wcześniej, po wyborach, ale było to niemożliwe z prawnego punktu widzenia. Nie da się ukryć, że to olbrzymie pieniądze jak dla jednego człowieka za sześciodniowy wyścig, nie wspominając o bonusach, jak przelot pierwszą klasą dla dwóch osób, hotel, posiłki i inne dodatki - powiedział cytowany na łamach "Sunday Mail" odpowiedzialny za stanowe finanse Rob Lucas.

Armstrong startował w Australii także w dwóch kolejnych latach, ale o wynagrodzeniu za edycje w 2010 i 2011 roku na razie nie wiadomo nic oficjalnie z tych samych powodów.

Źródło: gettyimages.com Ostatnio Armstrong pojechał w Australii w 2011 roku

Bez zapisu o odszkodowanie

Półtora roku po tym ostatnim występie Amerykanin został dożywotnio zdyskwalifikowany za doping. Odebrano mu także wszystkie tytuły wywalczone od sierpnia 1998 roku, w tym siedem zwycięstw w Tour de France.

Organizatorzy Tour Down Under nie umieścili jednak w kontrakcie zapisu, w myśl którego mogliby domagać się od Armstronga odszkodowania, gdyby został przyłapany na stosowaniu nielegalnych substancji.