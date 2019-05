Lance Armstrong o przeszłości. "Niczego bym nie zmienił"

21.01 - W prawie amerykańskim nie istnieje takie pojęcia jak "wyrok w zawieszeniu". Nie oznacza to, że Lance Armstrong trafi do więzienia na 15 lat, ale kara 2-3 lat pozbawienia wolności jest jak najbardziej realna - wyjaśnia adwokat Łukasz Chojniak. Zdaniem wykładowcy UW wywiad miał posłużyć amerykańskiemu kolarzowi jako element łagodzący przy postępowaniu cywilnym, gdzie o wyroku decyduje ława przysięgłych.

Lance Armstrong zapłaci do amerykańskiego budżetu 5 milionów dolarów. To 20 razy mniej, niż pierwotnie domagały się władze Stanów Zjednoczonych.

Amerykańska telewizja NBCSN wyemituje rozmowę z Armstrongiem w przyszłym tygodniu, ale stacja już teraz zdradziła kilka cytatów z wywiadu, który zatytułowano "Następny etap". Fragmenty przytacza agencja Reutera.

- Robiliśmy to, co musieliśmy. Nie było to legalne, ale niczego bym nie zmienił: niezależnie, czy chodzi o utratę jakichś tam pieniędzy, czy drogę od bohatera do zera - przyznał Armstrong.

47-letni dziś Amerykanin zbudował swoją historię na pokonaniu nowotworu i późniejszych siedmiu z rzędów triumfach w Tour de France.

Był uwielbiany przez kibiców, bo dawał nadzieję wielu chorym na powrót do zdrowia. Kiedy okazało się, że swoje zwycięstwa w najsłynniejszym wyścigu świata uzyskał na dopingu, był skończony. Podejrzenia o stosowanie przez niego niedozwolonych środków krążyły w mediach, ale Armstrong, zadających niewygodne pytania, oponentów pozywał do sądów i bezwzględnie tępił.

Lekcja na całe życie

Ostatecznie pozycja Armstronga legła w gruzach w 2012 roku, kiedy odebrano mu wszystkie tytuły i dożywotnio zdyskwalifikowano. Rok później w rozmowie z Oprah Winfrey kolarz przyznał się do stosowania dopingu.

Dużą część swojego majątku były sportowiec stracił po wielu procesach sądowych oraz utracie kontraktów sponsorskich.

- Nie zmieniłbym niczego. Nie zmieniłbym swojego postępowania. To znaczy zmieniłbym, ale to na dłuższą wypowiedź. Przede wszystkim nie zmieniłbym lekcji, jakie z tego wyniosłem. Nie nauczyłbym się niczego, gdybym się zachowywał inaczej. Nikt by nie przeprowadził śledztwa w mojej sprawie, nie otrzymałbym sankcji, gdybym nie zachował się tak, jak się zachowałem - wyjaśnił.

- Gdybym się koksował i nie powiedział słowa, to nic by się nie wydarzyło. Prosiłem się o to, prosiłem ich o to, żeby mnie złapali. To był łatwy cel - stwierdził Armstrong.