Drugi z rzędu etap dla Marianne Vos. Niewiadoma z awansem w "generalce"

Daria Pikulik (Human Powered Health) odniosła triumf na 1. etapie Santos Tour Down Under kobiet. Zobacz finisz tego etapu.

Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers) odniósł triumf na pierwszym etapie Tour of the Alps. Zobacz finisz tej rywalizacji.

Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers) odniósł triumf na pierwszym etapie Tour of the Alps. Zobacz skrót tej rywalizacji.

Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers) odniósł triumf na 2. etapie Tour of the Alps. Zobacz końcówkę tego etapu.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 2. etapu Tour of the Alps, który zakończył się wygraną Tao Geoghegan Harta (INEOS Grenadiers).

Zobacz, co powiedział Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers) po wygraniu 2. etapu Tour of the Alps.

Lennard Kaemna (BORA - hansgrohe) odniósł triumf na trzecim etapie Tour of the Alps. Zobacz finisz tej rywalizacji.

Lennard Kamna (BORA - hansgrohe) odniósł triumf na trzecim etapie Tour of the Alps. Zobacz skrót tej rywalizacji.

Gregor Muehlberger (Movistar) odniósł triumf na 4. etapie Tour of the Alps. Zobacz końcówkę tego etapu.

Zobacz, co powiedział Gregor Muehlberger (Movistar) po wygraniu 4. etapu Tour of the Alps.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 4. etapu Tour of the Alps, który wygrał Gregor Muehlberger (Movistar).

Simon Carr (EF Education-EasyPost) odniósł triumf na 5. etapie Tour of the Alps. Cały wyścig wygrał Tao Geoghan Hart (INEOS Grenadiers). Zobacz końcówkę tego etapu.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 5. etapu Tour of the Alps, który wygrał Simon Carr (EF Education-EasyPost). Cały wyścig wygrał Tao Geoghan Hart (INEOS Grenadiers). Zobacz końcówkę tego etapu.

Zobacz, co powiedział Tao Geoghan Hart (INEOS Grenadiers) po wygraniu Tour of the Alps.

Vos wygrała środowy etap Vuelty, Niewiadoma najwyżej z Polek La Vuelta... czytaj dalej » 133 kilometry z kilkoma wymagającymi podjazdami miały do pokonania zawodniczki na czwartym etapie wyścigu Dookoła Hiszpanii. Jeszcze na przedostatniej wspinaczce przed peletonem jechała kilkuosobowa grupa uciekinierek, tuż przed szczytem zostały jednak doścignięte, a w głównej grupie rozpoczęła się ożywiona walka, której skutkiem był gwałtowny wzrost tempa.

Na zjeździe odskoczyły dwie inne zawodniczki, walczące o punkty i bonusy na lotnej premii. Szybko uzyskały ponad pół minuty przewagi. 20 km przed metą dołączyło do nich kilka innych kolarek, w tym Agnieszka Skalniak-Sójka (Canyon//SRAM), ale chwilę później przyspieszył też peleton i przewaga uciekinierek znacząco stopniała. Pięć kilometrów dalej nie było już po niej śladu.

Niewielka grupa walczyła o zwycięstwo

Ostatni podjazd przerzedził nieco główną grupę, ale oprócz sporadycznych ataków tempo peletonu było spokojne. W 25-osobowej grupie jechały wszystkie zawodniczki liczące się w klasyfikacji generalnej, wśród nich również Niewiadoma.

Oglądasz Wideo: Eurosport Ucieczka ze Skalniak-Sójką złapana przez peleton na 15 km przed metą 4. etapu Vuelta a Espana kobiet

Dopiero sześć kilometrów przed metą gwałtownie przyspieszyła Niemka Liane Lippert (Movistar). Po chwili dołączyła do niej Holenderka Demi Vollering (SD Worx) i z kilkusekundową przewagą jechały przed peletonem, który jednak nie zamierzał pozwalać na odjazd groźnym zawodniczkom. One same zresztą również uznały, że nie mają większych szans na powiększenie przewagi i utrzymanie jej do mety.

Finisz w Guadalajarze rozegrała cała grupa. Najszybciej, po raz drugi z rzędu, finiszowała prowadząca w klasyfikacji generalnej Vos. Tuż za nią na metę wjechała Dunka Emma Norsgaard (Movistar), a trzecia była Szwajcarka Marlen Reusser (SD Worx).

Oglądasz Wideo: Eurosport Vos wygrała 4. etap Vuelta a Espana kobiet

Niewiadoma dojechała w głównej grupie na 13. miejscu. Pod nieobecność kilku zawodniczek, które były w czołówce przed czwartkowym etapem, Polka w "generalce" awansowała na szóste miejsce. Do liderki traci 35 s.

Swojej szansy będzie upatrywać w kolejnych etapach. W piątek niespełna 130-kilometrowy odcinek z La Cabrery do Riazy będzie się kończył podjazdem na Mirador de Penas Llanas, na którym sprinterki prawdopodobnie nie będą się liczyć w walce o zwycięstwo.

Transmisja w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze