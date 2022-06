Droga niezabezpieczona, mały chłopiec niespodziewanie wbiegł przed pędzącego kolarza

Zobacz kraksę, do której doszło tuż przed metą 5. etapu Tour of Slovenia.

Wszystko działo się kilka sekund po zakończeniu czwartego i jednocześnie ostatniego etapu La Route d’Occitanie z Les Angles i Auterive (188,3 km).

Rywalizacja po malowniczych terenach południowej Francji odbywała się w ogromnym upale, ale kolarze zafundowali widzom wspaniały finisz.

Widzowie na drodze

Po pięknej walce sprinterów na ostatnich metrach Włoch Niccolo Bonifazio (zespół Total Energies) pokonał Maksa Kantera (Movistar Team) z Niemiec oraz innego włoskiego zawodnika Matteo Moschettiego (Trek–Segafredo).

Krótko po przejechaniu linii mety zawodnicy zorientowali się, że droga nie została zabezpieczona w odpowiedni sposób. Było na niej wielu kibiców, który uniemożliwiali swobodny przejazd.

Bonifazio machał do nich i krzyczał, aby opuścili jezdnię. Ci robili to bardzo nieporadnie. W pewnym momencie przez drogę przebiegł malutki chłopczyk w jaskrawym stroju. Być może właśnie to go uratowało, bo 28-letni kolarz zauważył go w ostatniej chwili i w ekwilibrystyczny sposób ominął.

Widać było, że włoski sprinter był bardzo zdenerwowany, ze złością uderzył ręką o nogę. Mimo zmęczenia, wykazał się wielkim refleksem.

Chwilę potem zakręcił, aby zwrócić uwagę opiekunowi dziecka, który nie dopilnował pociechy.

- Było blisko, o mój boże. Bonifazio nie jest zadowolony z tego, co zrobili kibice, którzy przechodzili przez drogę - mówili angielscy komentarzy Eurosportu.

Czterodniowy wyścig wygrał Kanadyjczyk Michael Woods z ekipy Israel–Premier Tech.