Poświęca się dla zespołu, ale marzy o wielkim triumfie. Michał Kwiatkowski, czyli "maszyna na każdy teren"

Na 15 kilometrów przed metą 8. etapu Tour de France doszło do kraksy na zjeździe. Uczestniczyli w niej kolarze Team INEOS, w tym lider zespołu Geraint Thomas. Do pomocy szybko ruszył Michał Kwiatkowski, który pomógł założyć mu łańcuch. Tour de France na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

"Michał Kwiatkowski - maszyna na każdy teren" - zatytułowano artykuł poświęcony polskiemu kolarzowi jeżdżącemu dla Team Ineos. Niezależnie od terenu czy warunków pogodowych, w których musi walczyć, zawsze kontroluje sytuację w peletonie i jest ostoją dla liderów drużyny.

Taka wszechstronność cechuje tylko kompletnych kolarzy. Choć Kwiatkowski w powszechnej opinii jest zawodnikiem światowej klasy, to nie ma oporów, by usunąć się w cień i pracować dla innych. W trwającym Tour de France rolą Polaka jest wspieranie Walijczyka Gerainta Thomasa oraz Kolumbijczyka Egana Bernala. Z dzisiejszego wydania "L'Équipe" dowiadujemy się, jak to możliwe, by kolarz tej klasy zgodził się usunąć w cień i ograniczać do roli pomocnika.

29-latek często zasypywany jest pytaniami o swój status w wyścigach wielkiego touru nieprzystający do skali jego talentu. W 2014 roku w wieku 23 lat Kwiatkowski został kolarskim mistrzem świata w wyścigu ze startu wspólnego. Już wtedy postrzegany był, jako przyszły lider wyścigów wielkiego touru. W młodości jak równy z równym rywalizował z Peterem Saganem, który w tegorocznej Wielkiej Pętli regularnie walczy o zwycięstwa etapowe i przywdziewa zieloną koszulkę lidera klasyfikacji punktowej wyścigu. Tymczasem Polak, nie zważając na swoje indywidualne osiągnięcia, dba przede wszystkim o sukces zespołu.

Czy taka rola mu odpowiada? Z pewnością nie oburza się na wyznaczone przed nim zadania, a są takie chwile, gdy docenia taką pozycję. Szczególnie w dniu przerwy w Tour de France, kiedy dziennikarze nie odstępują na krok Thomasa i Bernala, on ma okazję do zregenerowania sił przed kolejnymi etapami. Jest również przekonany, że ciężka praca wykonywana dla drużyny prędzej czy później zostanie wynagrodzona.

Nie oznacza to jednak, że nie mierzy wyżej. Kwiatkowski otwarcie przyznaje, że jego wielkim marzeniem jest triumf w Wielkiej Pętli. Zdaje sobie jednak sprawę, że na taki sukces pracuje się stopniowo.

- Nadal rozwijam się jako kolarz wielkich tourów, dlatego właśnie jeżdżę dla najlepszej drużyny na świecie. Marzę o tym, by zostać liderem zespołu, lecz trzeba to robić krok po kroku. Mam 29 lat i chciałbym przyspieszyć ten proces, ale to nie jest łatwe - wyznał Polak francuskim dziennikarzom.

Kwiatkowski nie znalazł się wśród liderów Team Ineos na Tour de France nawet wobec kontuzji wykluczającej ze startu w wyścigu Chrisa Frooma. Tymczasem w przyszłym sezonie drużynę wzmocni jeszcze zwycięzca tegorocznego Giro d’Italia, Richard Carapaz z Movistaru. Nie zmienia to jednak podejścia polskiego kolarza, który nie przejmuje się przeciwnościami i wierzy, że pewnego dnia sięgnie po triumf w wielkim tourze.

- To właśnie kieruje mną w życiu i mobilizuje do treningów. Nie dążę do małych celów, to byłby nonsens. Każdy powinien mieć takie podejście: jeśli masz wielkie marzenia, osiągniesz wspaniałe sukcesy - wyznał.

Taki właśnie cel przyświecał mu w 2016 roku, gdy przenosił się z Etixx-Quick Step do Team Sky (obecnie Ineos). Nie kierował się wyłącznie pieniędzmi, lecz chciał się sprawdzić w większej roli. Zaowocowało to zwycięstwami w klasykach Milan–San Remo (2017) oraz Clasica San Sebastian (2017). Wygrywał również w wieloetapowych Tirreno-Adriatico (2018) czy Tour de Pologne (2018).

Trzytygodniowy wyścig to jednak zupełnie inne wyzwanie. Nie brakuje opinii, że polski kolarz może mieć problemy, by kiedykolwiek sięgnąć po zwycięstwo na wielkim tourze. Krzysztof Wyrzykowski przekonuje, że naturalnym środowiskiem Kwiatkowskiego są klasyki lub wyścigi kilkuetapowe.

Podobnego zdania jest Tom Steels, dyrektor sportowy Quick-Step, który w przeszłości współpracował z Polakiem, gdy ten jeździł w barwach tej grupy.

- Michał jest wielkim kolarzem i wspaniałym członkiem drużyny. Ze swoją inteligencją i cechami fizycznymi jest w stanie kontrolować każdy wyścig. Jednak do klasyfikacji generalnej wielkiego touru brakuje mu 2 procent, nie więcej, ale to 2 procent, które ostatecznie robi różnicę. W czasie trzytygodniowych wyścigów często notuje dwa słabsze dni - przyznał Steels.

Przed czwartkowym, 12. etapem Tour de France Kwiatkowski zajmował 158. w klasyfikacji generalnej. Z kolei team Ineos plasował się na 4. pozycji.