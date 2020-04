Dobre wieści z Francji. Kwiatkowski będzie mógł wrócić na szosę

- Organizacja to duże wyzwanie i odpowiedzialność. Nie zawsze przecież wszystko się układa. Rok temu mieliśmy śmiertelny wypadek. To ogromne obciążenie psychiczne, które wiązało się z nieprzespanymi nocami - wyjaśnił Czesław Lang w programie "Okno na sport".

- Rozmawiamy codziennie z trenerami, ale tak naprawdę sam jeszcze nie wiem, jaki będzie mój kalendarz startów. To musi troszeczkę potrwać. Miały być Giro d'Italia i Vuelta a Espana, jednak przez epidemię może się to zmienić. Chciałbym wystartować w Tour de France, ale jest dużo zawodników, którzy chcieliby się tam pojawić. Będę wiedział więcej w następnym tygodniu - powiedział Rafał Majka w programie Eurosportu "Okno na sport".

- Pierwsze zwycięstwo w mojej karierze, takie wielkie na Tour de France. Sam wtedy w to nie wierzyłem i byłem bardzo szczęśliwy. Największym jednak sukcesem w mojej karierze jest brązowy medal w Rio de Janeiro, bo to jest co cztery lata - powiedział Rafał Majka w programie Eurosportu "Okno na sport".

Oficjalnie wiadomość ma być ogłoszona we wtorek przez premiera Edouarda Philippe'a, który w Zgromadzeniu Narodowym przedstawi program częściowego znoszenia obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19.

55 dni w zamknięciu

We Francji od 17 marca obowiązuje kwarantanna. Można wychodzić z domu wyłącznie do pracy, po zakupy lub do lekarza. Początkowo zaplanowana na dwa tygodnie, została przedłużona właśnie do 11 maja. Z kolei zakaz organizacji imprez masowych wydłużono do 16 lipca.

Z powodu pandemii wyścig Tour de France przesunięto o dwa miesiące i rozpocznie się 29 sierpnia.

Kolarze w zamknięciu spędzą łącznie 55 dni. Jednym z nich jest mistrz świata z 2014 roku Michał Kwiatkowski, który kwarantannę domową przechodzi w okolicach Nicei.



Cyclisme : Reprise de l'entraînement sur route de manière individuelle à partir du 11 mai prochain https://t.co/j9HB40oDXRpic.twitter.com/OJG8Lb01FZ — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 26, 2020





Liczba zakażonych koronawirusem w tym kraju przekroczyła 160 tys. Zmarło ponad 22,6 tys. osób.